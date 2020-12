Union européenne : Comment Bruxelles veut imposer un nouvel ordre numérique

«L’internet ne peut rester un Far West», affirme le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton, qui présentera mardi de nouvelles régulations européennes avec la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager.

Haine en ligne et désinformation

Le Règlement sur les Services Numériques («Digital Services Act» ou DSA) imposera à tous les intermédiaires en ligne de coopérer avec les régulateurs pour retirer des contenus illégaux comme des appels au meurtre. Les plus grandes plateformes, celles comptant plus de 45 millions d’utilisateurs soit 10% de la population de l’UE, se verront imposer des obligations de moyens (humains ou automatisés) pour garantir leur capacité à intervenir rapidement en cas de notification. Elles seront auditées tous les six mois.

Contrefaçons et produits dangereux

Transparence des algorithmes

Les plus grandes plateformes devront ouvrir leurs algorithmes aux autorités qui en feront la demande. Elles devront dire comment elles décident des informations et produits qu’elles recommandent et donner la possibilité d’influencer ces décisions. Elles devront révéler qui paye pour les publicités que nous voyons et pourquoi nous avons été ciblés.