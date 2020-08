France : Comment Charlie Hebdo va couvrir le procès Charlie

Le procès de 14 personnes, accusées d’avoir aidé les auteurs des attaques de janvier 2015 contre la rédaction du magazine satirique, va débuter ce mercredi. Un dessinateur et un écrivain le couvriront.

Cinq ans après la tuerie à Charlie Hebdo et malgré la vague de soutien à la liberté d’expression qui s’en est suivie, le dessin de presse reste un genre menacé.

Pour couvrir le procès des complices de ceux qui l’ont décimé, le magazine satirique français Charlie Hebdo a choisi de faire appel à un dessinateur et à un écrivain, collaborateurs réguliers mais extérieurs à la rédaction.

Le dessinateur François Boucq et l’écrivain Yannick Haenel couvriront à partir de mercredi le procès de 14 personnes accusées d’avoir aidé les auteurs des attaques de janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et le magasin de produits cacher Hyper Cacher, qui avaient fait 17 morts et bouleversé la France.