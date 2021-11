Messagerie : Comment créer ses propres stickers sur WhatsApp

Le service de messagerie instantanée a ajouté un outil de création d’autocollants personnalisés sur sa version web.

Cette nouveauté est pour le moment réservée à WhatsApp Web, version accessible depuis un navigateur web qui, rappelons-le, ne nécessite plus d’un smartphone connecté à Internet. En effet, grâce à la prise en charge de la fonctionnalité multi-appareils, un compte peut être depuis peu utilisé sur quatre autres terminaux différents, en plus du smartphone principal.

Marche à suivre

Si cette nouvelle fonctionnalité n’a pas encore fait son apparition sur smartphone, il est par contre possible de sauvegarder l’autocollant personnalisé fraîchement créé et envoyé via WhatsApp Web pour pouvoir le réutiliser par la suite. En cliquant sur le sticker depuis l’app mobile de WhatsApp pour iOS ou Android, il est possible de l’enregistrer dans les favoris.