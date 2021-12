DEGIVRAGE – Comment dégivrer au mieux les vitres de votre pare-brise

Surpris par une épaisse couche de glace qui recouvre votre véhicule après une nuit de gel, vous cherchez sans doute une solution rapide pour dégivrer vos vitres. Qui n’a jamais essayé de gratter le pare-brise avec une pochette de CD ou d’autres objets inadaptés, faute d’avoir l’équipement adéquat? En tant qu’automobiliste, mieux vaut être paré pour l’hiver et avoir les bons accessoires dans sa voiture. Car une chose est sûre: avant de démarrer, toutes les vitres doivent impérativement être dégagées, au risque de se prendre une amende. Voici ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas faire.

Conduire avec des vitres non dégagées est non seulement interdit, mais également dangereux.

Malin: la prévention

Le plus judicieux est encore de ne pas laisser le gel se déposer sur les vitres. Pour éviter de les retrouver gelées au petit matin, il suffit de placer une bâche de protection ou un carton sous les essuie-glace la veille au soir. Dans le commerce, il existe des bâches de protection magnétiques, avec sangles d’attache et à ailettes, qui s’intercalent facilement à l’intérieur des portes. Certaines housses se prolongent même jusqu’aux rétroviseurs extérieurs et recouvrent également les vitres latérales avant.