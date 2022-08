VOITURES ELECTRIQUES: Comment déployer l’infrastructure de recharge dans un immeuble locatif

Au premier semestre 2022, un véhicule sur quatre immatriculé en Suisse était électrique: un résultat qui dépasse largement les prévisions les plus optimistes et qui aurait pu être encore plus élevé si les délais de livraison des voitures électriques étaient «normaux» et ne dépassaient pas un an, ce qui est souvent le cas. D’après un sondage réalisé par l’Association des importateurs suisses d’automobiles auprès des dirigeants de ses marques partenaires, la part de marché des voitures électriques neuves en 2025 sera de 52%. En fait, les stratégies d’électrification radicales et définitives des constructeurs automobiles semblent être une compétition pour savoir qui sera le premier à mettre un point final à la production de moteurs thermiques, ce qui signifie également l’extinction des moteurs hybrides. La récente décision de l’Union européenne d’interdire les moteurs thermiques à partir de 2035 n’a été officiellement critiquée par aucun constructeur, à l’exception du PDG de Stellantis. Cela s’explique par le fait que tous les autres se sont depuis longtemps fixé d’atteindre cet objectif avant 2035. D’ici 2030, presque tous les véhicules neufs seront donc électriques: une révolution d’époque dont tout le monde ne saisit pas encore la portée.

Plus de bornes de recharge, plus de problèmes?

Cela signifie également que l’infrastructure de recharge nécessaire à cette avalanche de voitures électriques doit être déployée rapidement. Les solutions pour les maisons individuelles sont bien connues et, dans ce cas, la mise en oeuvre et la combinaison avec le photovoltaïque sont simples. Pour les immeubles collectifs, les lotissements, les quartiers entiers, les parkings privés et publics, en revanche, l’affaire est plus compliquée, tant au niveau du processus de décision (pour les immeubles, une décision favorable de la part du syndic de copropriété est nécessaire) qu’au niveau de la mise en place, d’autant plus que celle-ci se fait normalement par étapes.

Marco Piffaretti Shutterstock Shutterstock

Une gestion intelligente de la recharge est nécessaire

Dans le cas de figure classique, où l’on aménage un parking ou un garage entier pour équiper, au fil du temps, chaque place de stationnement d’une station de recharge, la puissance disponible est normalement limitée par l’ampérage maximal du bâtiment. La recharge durant une période de stationnement typique de huit heures (soit à la maison, soit au travail) doit permettre à tous les véhicules de recharger leur kilométrage moyen journalier et pas seulement aux premiers qui se connectent au réseau. La distribution de la puissance de charge doit donc être gérée de manière active et les stations de recharge doivent forcément être équipées d’une «gestion de charge», un logiciel qui répartit (automatiquement) la puissance disponible sur toutes les bornes actives, en réduisant proportionnellement l’intensité du courant de ces bornes ou en chargeant les voitures à tour de rôle, par exemple par tranches de quart d’heure. Il existe deux conditions pour avoir une gestion intelligente de la recharge: il faut des bornes de recharge capables de communiquer avec le logiciel «maître» et entre elles ainsi qu’un logiciel programmé et personnalisé, spécialement adapté au site en question.

Recommandations Conception et dimensions Appliquez la norme SIA2060 et utilisez le configurateur en ligne.

Préparez le système de sorte à pouvoir charger aussi bien avec des bornes AC qu’avec des wallboxes DC (qui permettent une charge bidirectionnelle), idéalement d’une capacité de 11 kW (triphasé) par borne.

Si vous disposez déjà d’une installation photovoltaïque (ou si vous envisagez de vous en équiper), il convient de prévoir un système de stockage: de grandes batteries (idéalement de «seconde main» issues de l’industrie automobile) et/ou des bornes de charge bidirectionnelle permettant d’utiliser des «batteries sur roues». Bornes de recharge et système Optez pour une seule marque de bornes de recharge (afin de garantir la compatibilité de la communication entre les bornes et le système de gestion de la charge) et stipulez-la dans le règlement.

Côté véhicules, optez pour des bornes de recharge avec câbles et prises intégrés.

Côté réseau: mettez à disposition 100% des bornes, idéalement avec plug&play (prise CEE rouge) – donc niveau d’équipement C2.

N’oubliez pas d’installer une éventuelle borne DC pour les visiteurs et/ou les invités.

Optez pour et limitez-vous à un (seul) système de contrôle de la gestion de la charge.

Préférez les systèmes avec APP pour prioriser la charge en fonction des besoins réels. Gestion Préférez les produits développés en Suisse, compatibles avec les prescriptions des distributeurs d’électricité CH (PDIE-CH, encore appelées les prescriptions de l’AES).

Mettez en place un «Règlement pour l’installation et l’utilisation de stations de recharge pour véhicules électriques» conformément au cahier technique SIA2060 («Infrastructure pour véhicules électriques dans les bâtiments», Art. 2.7.3).

Le tableau d’alimentation électrique des garages est généralement séparé de celui de la partie habitation et équipé de disjoncteurs et de compteurs à part. En Suisse, les garages des immeubles plus récents sont souvent équipés d’un disjoncteur triphasé de 63A. Cela correspond à une puissance d’environ 44 kW, ce qui peut a priori sembler peu, mais c’est suffisant pour un grand nombre de voitures électriques, puisqu’il est capable de fournir plus de 300 kWh en l’espace de huit heures, de quoi parcourir un total de 1500 kilomètres par jour! Vu que la distance moyenne parcourue en Suisse est nettement inférieure à 50 km/jour et que l’on se base sur une consommation moyenne de 20 kWh/100 km (soit quatre fois moins d’énergie que pour les véhicules thermiques), on obtient une capacité permettant de recharger plus de 30 véhicules électriques avec seulement 63A. Mais uniquement si la puissance est répartie de manière optimale.

Astuces et assistance

Pour les bâtiments neufs ou à rénover, il suffit de se référer à la norme SIA2060, qui prévoit un dimensionnement idéal. Chacun peut utiliser la calculatrice en ligne gratuite sia2060online.ch à cet effet. Pour les bâtiments existants à électrifier, il convient de vérifier l’ampérage réel de l'alimentation électrique avant de dimensionner le système de recharge, tant en ce qui concerne la consommation du bâtiment que la production éventuelle d'énergie par des installations photovoltaïques. Il est également possible d'obtenir de l'aide sur le site d’energie-cluster.ch. L’association organise des cours destinés aux gestionnaires immobiliers et aux propriétaires d'immeubles collectifs et de copropriétés de quatre à 40 logements.