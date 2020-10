Un entraînement régulier permet de rester en forme et de prévenir les maladies. Mais si vous n ’ avez pas été habitué à faire de l ’ exercice dans votre enfance ou votre jeunesse, il vous sera peut-être plus difficile de vous y mettre aujourd’hui. Si vous voulez avoir une routine sportive , il est important que vous ne vous mettiez pas la pression. Voici quelques conseils pour vous permettre d’y aller pas à pas.

Intégrez le mouvement dans votre vie quotidienne

Si vous n’avez jamais été sportif jusqu ’ à présent, il n ’ est pas recomman d é d e se précipiter du jour au lendemain à la salle de sport, quatre fois par semaine. Tout d ’ abord, essayez d’acquérir une certaine forme physique de base en bougeant aussi souvent que possible dans votre vie quotidienne. Prenez les escaliers au lieu de l ’ ascenseur et le vélo au lieu du bus et essayez d ’ atteindre les 10 000 pas par jour recommandés par l ’ OMS.