Comment distraire un bébé en voiture

En voiture, un tout petit doit avant tout être sécurisés et protégés. Pour le divertir pendant le trajet, les parents font parfois preuve de créativité et n’hésitent pas à utiliser des ballons, des portraits et le son de l’aspirateur, comme nous l’ont confié six mamans.

Accrocher des jouets

Peluches, ballons de baudruche et autres jouets accrochés à l’intérieur du véhicule ou au siège auto peuvent détourner l’attention et divertir les nouveau-nés pendant le trajet. SHUTTERSTOCK

Peluches, anneaux de dentition et doudous font partie de l’attirail de base de bébé en voiture. Sauf que les nouveau-nés ne sont pas encore en mesure de s’occuper eux-mêmes avec un jouet, d’où l’utilité de les fixer soit au siège auto, à la poignée de la portière ou ailleurs dans l’habitacle. Conseil de maman: achetez des jouets dans des couleurs très contrastées et fixez-les aux poignées à l’aide d’élastiques de manière que l’animal en peluche soit dans le champ de vision de bébé. En roulant, la peluche se mettra à bouger et sera une excellente source de divertissement. Petite astuce: l’animal en peluche peut également être fixé délicatement au bras du bébé, de sorte à bouger à chacun de ses mouvements.

Faire un portrait photo

Les bébés ont besoin d’être entourés par des visages familiers. Rien de tel que ceux des parents. Mais que faire lorsque maman se retrouve seule avec son bébé en voiture? C’est là qu’entre en jeu le portrait photo! Conseil de maman: imprimez votre portrait sur une feuille de format A4 que vous venez coller au dossier du siège faisant face au bébé. Ainsi, ce dernier aura la vue sur un visage familier durant tout le trajet et se sentira serein et rassuré.

Miroir, ô mon beau miroir

Les miroirs sont un outil pratique. Ils permettent non seulement aux parents de garder un œil sur leurs enfants, mais permettent aux bébés de s’y observer, ce qu’ils adorent faire. SHUTTERSTOCK

Les miroirs font également partie de l’attirail de base de «bébé en voiture». Si vous n’êtes pas très enthousiaste à l’idée d’accrocher votre autoportrait dans la voiture, vous pouvez miser sur des miroirs, qui auront le même effet. Grâce à eux, papa et maman restent visibles pour le bébé. Mais attention: la tentation est grande de se laisser rapidement distraire de la circulation par les miroirs. Une étude a révélé que les parents étaient distraits 18% du temps d’un trajet de 16 minutes en moyenne. Pendant 76% de ce temps, les parents étaient occupés à observer les enfants dans le rétroviseur. Conseil de maman: fixez un miroir à main sur l’appuie-tête du siège auto de sorte que le bébé se voie lui-même. Cela peut être très efficace, vu que les bébés aiment s’observer eux-mêmes.

Ballons de couleurs vives

Tout ce qui bouge est intéressant pour les bébés, y compris les ballons de baudruche. Conseil de maman: gonflez à moitié deux à quatre ballons, de préférence de couleurs vives, et attachez-les délicatement au bras et aux jambes de bébé à l’aide d’élastiques. Cela fera un bon divertissement et l’occupera pendant le trajet en voiture.

La voiture électrique en guise de berceuse

Conseil de maman pour les conductrices de voitures électriques: profitez des arrêts de recharge de la batterie pour allaiter ou faire une petite sieste. Les 30 à 40 minutes nécessaires à la nouvelle Audi Q8 e-tron pour «faire le plein» grâce à une batterie plus grande et une puissance de charge plus élevée sont idéales pour cela. ISABELLE RIEDERER

Pour certains parents, rouler en voiture est souvent le dernier recours lorsque leur progéniture ne veut pas dormir. Les véhicules électriques s’y prêtent manifestement bien. Un sondage réalisé au Royaume-Uni auprès de 2000 parents de bébés et d’enfants en bas âge a montré que ces derniers s’endormaient très facilement dans les voitures électriques. 56,4% des propriétaires de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ont déclaré que leur enfant s’endormait facilement ou plus facilement que dans une voiture à essence ou diesel. Seuls environ 12% ont déclaré que leur progéniture avait du mal à s’endormir dans une voiture électrique. Conseil de maman: profitez de l’arrêt à la borne de recharge pour allaiter.

L’aspirateur en fond sonore

Autre conseil de maman: les bruits familiers ont un effet calmant pour les bébés. Grâce à un système d’infodivertissement moderne, il est possible de diffuser, par exemple, des morceaux ou des bruits particuliers via Bluetooth. AUDI