Les fripes ont une histoire, on peut généralement la voir et même la sentir. Voici trois solutions à trois problèmes communs lorsque l’on achète des vêtements de seconde main.

La mode vintage est durable et peu coûteuse. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que les pièces sont souvent uniques: les chances de voir le même article sur le dos de votre collègue ou vos amis sont bien plus faibles. Les vêtements vintage ont une histoire, on peut se l’imaginer en les regardant, on peut parfois même la sentir. Voici nos astuces pour rafraîchir vos nouveaux trésors.

1. Le boulochage

C’est ce qui se produit lorsque les fibres desserrées s’agglutinent pour former de petites boules à cause du frottement. Il existe des rasoirs à piles conçus pour se débarrasser de ces peluches dans les magasins d’électronique, vendus pour moins de 20 francs. Vous pouvez aussi passer soigneusement un rasoir classique sur le tissu pour enlever les bouloches. Pour éviter que les frottements ne causent à nouveau ces petites boules de fibres, ne mettez pas vos vêtements directement dans le tambour de la machine et retournez-les avant chaque lavage.

2. L’odeur vintage

Avez-vous déjà remarqué que de nombreuses friperies et magasins vintage ont une odeur similaire? Certains vêtements d’occasion sentent la cave, même les aérer ne change pas grand-chose. Si le vêtement est adapté à la machine à laver, vous pouvez ajouter un peu de bicarbonate de soude pour neutraliser l’odeur. Pour les blazers ou les manteaux, il suffit de verser un peu de vodka dans un vaporisateur et de sprayer le vêtement avec. L’odeur s’évaporera avec l’alcool. Laissez ensuite les vêtements sécher à l’air libre à l’extérieur.

3. Du cuir usé

Les accessoires vintage ont parfois l’air un peu usés. Le cuir est sale, cassant et peut même présenter de petites fissures. Ajoutez un peu de shampooing pour bébé ou de savon doux à de l’eau tiède et nettoyez doucement la surface avec un chiffon doux. Laissez le sac ou les chaussures sécher pendant une journée (ne les laissez pas au soleil). Ensuite, prenez soin du cuir en appliquant de la vaseline sur un chiffon en microfibres et en hydratant le matériau avec des mouvements circulaires. Pour éviter que le cuir ne se fragilise, vous devez répéter ce processus tous les six mois environ.