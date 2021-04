Pâques est la fête chrétienne la plus importante. Mais pourquoi cache-t-on au juste des œufs colorés? Il existe diverses théories à ce sujet. Selon l’une d’entre elles, au XVIème siècle, les gens s’offraient des œufs en l’honneur d’Ostara, la déesse germanique de la fertilité et de la vie.

Mais Pâques marque également la fin du Carême. C’est pourquoi on associe également cette fête à une table bien garnie de toutes sortes de confiseries et à un festin en famille. Même si cette année, les fêtes de Pâques seront sans doute moins importantes, vous pouvez tout de même décorer votre table pour l’occasion.

On peut parfaitement dresser une belle table de Pâques, sans pour autant tomber dans le kitsch, notamment avec ce couvre-œuf réalisé avec une serviette pliée en forme de lapin.

L’astuce pour avoir une jolie décoration, sans pour autant être kitsch est de faire dans la sobriété et de ne pas miser sur des couleurs trop vives. Optez plutôt pour des tons nature et pastel.

Telle qu’on la connaît, la décoration de Pâques est souvent très jolie, voire même un peu kitsch. Mais on peut faire autrement. Nous allons vous montrer des alternatives.

Pour beaucoup, plus on en met, mieux c’est en matière de décoration de Pâques. Sauf que le vert vif de l’herbe de Pâques, les ronds de serviettes en forme de lapins et les nappes au motif de poussins risquent de faire un peu surchargé.