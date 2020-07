REMÈDES MAISON

Comment éloigner les moustiques sans produits chimiques

La présence d'insectes en mangeant est gênante, mais les insecticides de synthèse peuvent nuire à l'environnement. Voici quelques conseils pour les éloigner de manière naturelle.

On compte environ 1,38 million d'espèces animales dans le monde dont une majorité d’insectes, au nombre d’un million. Or, ces dernières années, on a pu observer leur disparition. Non seulement la diversité s’est réduite, mais aussi le nombre d'animaux de chaque espèce. Selon les rapports du Conseil mondial de la biodiversité, des pertes dramatiques d'abeilles, de papillons et d'autres insectes pollinisateurs ont été constatées dans de nombreuses régions du monde. La préservation de la biodiversité et des insectes sont essentiels pour la stabilité de notre écosystème et pour l'agriculture. Les insectes contribuent à la reproduction des plantes et à la fertilité du sol. Les insectes pollinisateurs contribuent ainsi de manière importante à alimenter la population. Si les insectes viennent à manquer, de nombreuses plantes ne seront plus pollinisées et de nombreuses espèces d'oiseaux insectivores viendront à disparaître – soit 40% des oiseaux nichés en Suisse, selon la station ornithologique de Sempach. Une grande partie des cultures est également dépendante des insectes pollinisateurs. Sans pollinisateurs, il y aurait des mauvaises récoltes, notamment pour les aliments végétaux tels que les fruits et les légumes.