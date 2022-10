Réseaux sociaux : Comment Elon Musk finance le rachat de Twitter

Le Qatar devient actionnaire

Les banques vont prêter 13 milliards de dollars

Le solde, soit 13 milliards de dollars, est assuré par des prêts bancaires, débloqués par un groupe d’établissements dans lequel figurent Morgan Stanley, Bank of America, les japonais Mitsubishi UFJ Financial Group et Mizuho, Barclays et les françaises Société Générale et BNP Paribas. Selon des documents communiqués à l’Autorité américaine de régulation des marchés, Morgan Stanley prête, à elle seule, environ 3,5 milliards de dollars. Ces prêts sont adossés à Twitter et c’est le groupe, et non Elon Musk, qui en assurera la charge financière et le remboursement.