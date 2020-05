Projets d'aménagement

Comment embellir son intérieur avec un rien?

Si votre intérieur vous paraît triste à mourir, maintenant que vous y passez tout ce temps, pas de panique! Nous avons des conseils.

Pour redonner un coup de jeune à une banale étagère, rien de plus simple que d'habiller le fond avec du papier cadeau, des restes de tissu ou des morceaux de nappe en papier.

Vous avez envie d'embellir votre appartement à moindre frais et sans réaliser trop d'efforts? Nous avons rassemblé quelques idées qui pourront vous être utiles.

Même si vous êtes de nature casanière, les dernières semaines n'ont peut-être pas été des plus faciles. Si l'ennui commence à se faire sentir alors que vous êtes enfermé entre vos quatre murs, nous avons rassemblé quelques astuces pour y remédier. Voici quelques conseils pour réaménager votre intérieur en un rien de temps.

Il s'agit de 14 idées qui vous permettront d'embellir et de transformer votre appartement gratuitement ou à moindres frais. Certes, le passage par le magasin de bricolage n'est pas possible en ce moment, mais la plupart du matériel peut facilement se commander sur Internet.

1. Accrochez de nouveaux tableaux

2. Changez les tapis de place

Si vous avez disposé des petits tapis un peu partout dans votre appartement, pourquoi ne pas les intervertir? Après tout, peut-être que celui du salon sera parfaitement à sa place dans la chambre à coucher et donnera ainsi un coup de jeune à la pièce.

4. Peignez vos pots de fleurs

5. Peignez vos meubles

6. Bouturez vos plantes

C'est très simple: le bouturage consiste à utiliser un fragment (rameau, racine ou bourgeons) d'une plante auquel on fait prendre racine pour qu'il développe une nouvelle plante. Là encore, on trouve pléthore de conseils sur la marche à suivre sur Internet.

7. Fabriquez de nouvelles bougies

Vous êtes fan de bougies? Alors, vous avez sans doute chez vous quelques restes de bougies consumées. Vous pouvez fabriquer une nouvelle bougie à partir de ces restes et d'une mèche et réutiliser les anciens contenants pour en faire de jolis récipients.

8. Faites le tri sur vos étagères

La plupart des livres sur les étagères ne sont pas vraiment triés ou s'ils le sont, alors par auteur. Par esthétisme, on peut trier ses livres par couleur ou par taille.

9. Apportez une touche de couleur grâce au washi tape

Le washi tape est du ruban adhésif décoratif venu du Japon. Il est très pratique, bon marché, adhère à toutes sortes de surfaces et se décolle sans laisser aucune trace. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour décorer le bord d'un meuble ou le pourtour de vos portes et fenêtres. Et si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas créer des motifs sur vos murs?