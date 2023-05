Comment embellir son intérieur sans dépenser le moindre sou

Vous avez envie de donner un nouveau look à votre intérieur, mais n’avez pas les moyens? Voici six façons d’embellir votre petit cocon sans dépenser d’argent.

Vous trouvez votre intérieur austère et fade? Vous aimeriez idéalement remplacer cette vieille étagère qui trône dans un coin de la pièce et redonner un peu de pep à l’ensemble, mais n’avez pas le budget pour refaire entièrement la déco? Qu’à cela ne tienne! Il n’y a, en effet, pas besoin de dépenser une fortune et d’investir dans du mobilier neuf pour conférer un nouveau look à votre intérieur.

Nous allons vous montrer six façons pour transformer gratuitement votre appartement et réaliser, du moins partiellement, vos rêves en matière de décoration intérieure. Et ce, que vous habitiez dans un grand appartement ou que vous ayez une minuscule chambre dans une colocation.

Commencez par faire du rangement et le tri

Afin de pouvoir embellir votre intérieur au mieux, il faut d’abord faire l’inventaire de ce que vous possédez et savoir ce dont vous pouvez vous débarrasser. UNSPLASH/BYNDER

Pour avoir une vue d’ensemble de tout ce que vous possédez et vous donner une idée de la façon dont vous souhaitez tout ranger, il faut commencer par faire du rangement et le tri. Débarrassez la table de la salle à manger de la pile de courriers, triez les babioles qui traînent sur vos étagères et n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à la cave et au grenier. Qui sait, peut-être que vous y dénicherez des trésors oubliés. Une fois ce travail accompli, vous aurez une bien meilleure idée de ce que vous souhaitez effectivement changer.

Déplacez le mobilier et les bibelots

Une astuce toute simple, que nombre d’entre nous avons probablement déjà appliquée dans nos chambres d’enfant, est de changer la disposition des meubles que l’on a chez soi. Cela peut instantanément agrandir visuellement l’espace et changer l’esthétique d’une pièce. En faisant le tri, vous avez peut-être trouvé une étagère qui trouvera subitement sa place ou constatez éventuellement que votre lit est en fait bien mieux placé sous la fenêtre.

Une autre astuce ingénieuse consiste à déplacer les luminaires: le changement d’éclairage a un impact immédiat sur le confort d’une pièce.

Décorez avec ce que vous avez

Nul besoin d’investir dans de la nouvelle décoration: vous pouvez, par exemple, disposer les fruits de votre réfrigérateur dans une jolie coupe. Il y a peut-être chez vous un beau morceau de tissu qui pourrait servir de tapisserie murale. Vous pouvez également exposer vos plus belles chaussures, de vos sacs à main ou vos bijoux comme des objets de décoration.

Par souci d’esthétique, il est possible de ranger les bibliothèques par couleur ou d’y poser, ici et là, des vases, de petites lampes ou des souvenirs de vacances. À propos de vacances, il est possible de créer un mur de galerie truffé de souvenirs à l’aide de cartes postales envoyées par vos amis ou par la famille. Conseil de pro: grâce à l’application Postcard Creator de La Poste, vous avez la possibilité de vous envoyer gratuitement une carte postale toutes les 24 heures. Vous pouvez également y intégrer des photos de vos vacances. Le simple fait de changer les photos dans les cadres apporte instantanément un vent de fraîcheur.

Avoir une commode dans son entrée est certes très pratique. Mais pourquoi ne pas lui conférer un aspect plus esthétique en venant y placer un joli bol ou un autre contenant en guise de vide-poches? Vous avez peut-être aussi chez vous quelque chose qui pourrait servir d’étagère à chaussures. Pensez éventuellement à utiliser le portemanteau de la chambre à coucher pour y accrocher vos vestes.

Chinez des meubles gratuits

Si vous voulez absolument une nouvelle pièce dans votre intérieur, vous pourrez peut-être même en trouver une gratuite. Dans certains groupes Facebook, il est possible de chiner du mobilier gratuit. Il suffit d’aller les récupérer sur place. Une autre option consiste à échanger des objets ou à transformer une nappe reçue en cadeau en rideau.

Utilisez des restes de peinture

Si vous avez déjà peint un mur dans votre appartement ou embelli un meuble, il vous reste probablement un fond de peinture, avec laquelle vous pouvez par exemple repeindre une table ou une étagère, redonner un coup de jeune à vos chaises de salle à manger ou tout simplement rafraîchir un cadre de porte. Attention: en tant que locataire, vous êtes tenu(e) de remettre l’appartement dans son état initial à la sortie des lieux. Mieux vaut garder cela à l’esprit si vous avez des envies subites de repeindre un mur d’accent en rose.

En faisant du rangement, vous êtes peut-être tombé(e) sur d’autres choses avec lesquelles il est éventuellement possible de fabriquer quelque chose, comme de la ficelle, des boutons ou des restes de tissu. Ils peuvent notamment servir à rajeunir de vieux coussins ou à mettre des accents sur un mur de photos.

De grands changements à moindres coûts