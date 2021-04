iOS 14.5 - Comment empêcher le pistage sur iPhone et iPad

Il est désormais possible de déverrouiller son smartphone via Face ID, même lorsqu’on porte un masque.

Après de nombreuses versions bêta d’iOS 14.5, Apple a enfin rendu disponible au téléchargement lundi la version stable de cette dernière mise à jour majeure en date de son système d’exploitation mobile. Parmi les principales nouveautés de cette mouture très attendue (et d’iPadOS 14.5 pour les tablettes d’Apple) figure l’App Tracking Transparency (ATT). Cette nouvelle option de confidentialité, qui a fait particulièrement grincer des dents Facebook , introduit la possibilité d’accepter ou de refuser d’être suivi à la trace par les apps lorsque l’utilisateur navigue entre des sites ou dans les apps. Imposée aux développeurs, elle exige que les apps demandent la permission à l’utilisateur pour le suivi publicitaire. Si la personne refuse, l’application perd l’accès à l’identifiant publicitaire (IDFA), numéro unique de l’appareil.

Pour empêcher l’utilisation de l’IDFA, il suffit de se rendre dans Réglages > Confidentialité > Suivi, puis désactiver l’option «Autoriser les demandes de suivi des apps». Il est aussi possible de ne donner la permission qu’à quelques apps.

Face ID avec l’Apple Watch

iOS 14.5 intègre aussi une nouveauté très utile en temps de gestes barrières contre le coronavirus: la possibilité de déverrouiller son iPhone via le système de reconnaissance faciale Face ID lorsqu’on porte un masque. S’il fallait jusqu’ici toujours saisir son code de déverrouillage, Face ID étant incapable de reconnaître le visage masqué, il est désormais possible de s’en passer pour autant qu’on soit l’heureux possesseur d’une Apple Watch. Une fois mise à jour vers la version 7.4 de son système watchOS, la montre connectée vient en aide en servant à authentifier le possesseur de l’iPhone lorsqu’elle est déverrouillée et se trouve à proximité. Il suffit d’activer la smartwatch à utiliser dans l’option «Déverrouiller avec l’Apple Watch» dans la rubrique Face ID des Réglages.