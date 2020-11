Climatisation, pollution, port de lentilles… il y a plusieurs causes à la sécheresse oculaire. Mais c’est aussi à cause du temps passé face à des ordinateurs, à de s s martphones et à des tablettes. Conseiller de s’en éloigner serait inutile à l’heure où le télétravail est plus que jamais d’actualité en pleine crise sanitaire . En effet, en regardant un écran, la fréquence d e clignement d es yeux peut diminuer de 66%, d’après des chercheurs d e l’Université de l’Iowa. L’effet est encore pire pour une personne qui porte des lentilles de contact.

Si vos yeux sont secs, il existe des gestes simples à adopter pour prévenir ou du moins limiter cet inconvénient avant de passer aux larmes artificielles . Ç a commence par une bonne installation. Placez tout d’abord votre écran à 70 centimètres de votre visage et si possible en dessous du niveau des yeux. Regarder vers le haut fait ouvrir davantage les paupières, exposant ainsi une plus grande surface oculaire au dessèchement. Vous pouvez aussi baisser la luminosité de votre écran.