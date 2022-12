Comment éviter les disputes durant le repas du réveillon

Le thème le plus fréquemment source de conflit est celui des beaux-parents, puis vient ensuite le manque d’intimité, les traditions différentes, la répartition inégale des tâches et sa propre famille, car, au sein de la famille aussi, une conversation détendue peut se transformer en un débat enflammé, qui, dans le pire des cas, se termine par une débâcle à Noël.

Un lieu calme

Il suffit parfois d’un petit moment à soi pour ne pas exploser de manière incontrôlée en cas de tension potentielle. Une distance spatiale permet de prendre du recul par rapport à la discussion. Et par conséquent, une réaction plus réfléchie de votre part.

Anticiper

Souvent, les disputes ne surgissent pas de nulle part. Elles s’accumulent, comme une flamme vers un incendie. Si vous êtes attentif à ce qui se passe, vous pourrez éteindre le feu à temps. Soyez attentif aux postures, aux regards et aux intonations d’autrui et, si nécessaire, introduisez rapidement un nouveau sujet pour faire diversion.