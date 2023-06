Hygiène buccale: Comment éviter que le brossage des dents soit une corvée

Une bonne hygiène bucco-dentaire est indispensable pour avoir des dents saines et un sourire éclatant. La plupart des gens le savent depuis l’enfance. Pourtant, de nombreuses personnes ont du mal à prendre régulièrement soin de leurs dents et perçoivent cette incessante routine comme une véritable corvée.

En conséquence, le brossage des dents et des gencives est souvent insuffisant. L’une des principales raisons est sans doute que les conséquences d’une hygiène bucco-dentaire négligée ne sont pas immédiates, mais apparaissent bien plus tard, soit sous forme de rage de dents, soit à la suite d’un diagnostic effectué par votre dentiste… avec une facture pouvant être tout aussi douloureuse.

Non, pas du tout. Cela fait partie du quotidien. Parfois, mais je me les brosse quand même régulièrement. Oui, je trouve cela extrêmement contraignant et il m’arrive de zapper un brossage.

Certaines personnes ne supportent pas non plus le goût du dentifrice, la sensation que procure une brosse à dents dans la bouche ou n’ont tout simplement pas envie de se brosser les dents. Il faut bien avouer qu’il y a plus excitant dans une journée que d’effectuer un brossage de plusieurs minutes deux à trois fois par jour. Mais c’est pourtant ce qu’il faut faire si l’on veut éviter les caries, les inflammations des gencives, une décoloration des dents et la mauvaise haleine.