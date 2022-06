Comment éviter que vos plantes vertes ne meurent de soif durant vos vacances

Vous êtes à la recherche d’une personne de confiance qui puisse s’occuper de vos plantes vertes pendant vos vacances? Ne cherchez plus! Avec cette astuce, vous n’en aurez plus besoin.

Vous faites partie de ces gens qui ont acheté beaucoup de nouvelles plantes d'intérieur au cours des deux dernières années? À moins que vous ayez toujours eu la main verte et que votre appartement ait toujours été une oasis de verdure? Quoi qu'il en soit, quand vous partez en vacances, vous vous préoccupez sans doute du bien-être de vos plantes.

Vous pouvez bien sûr les confier à un membre de votre famille, à des connaissances ou à vos voisins ou acheter un système d’arrosage dans une jardinerie. Mais il existe également une méthode plus simple, plus économique et tout aussi efficace, comme le montre l’utilisatrice Justine Shannon sur son compte TikTok @selfcareplants.

Un récipient et de la ficelle

Pour cette astuce, qui compte déjà 2,3 millions de vues, vous n’aurez besoin de rien d’autre que d’un récipient rempli d’eau et d’un fil épais. Dans la vidéo, on voit Justine placer le récipient à côté de sa plante verte. Le niveau de l’eau doit être plus élevé que le pot de la plante. L’une des extrémités de la ficelle doit toucher le fond du récipient, l’autre doit être enterrée le plus profondément possible dans le terreau.

L'idée est aussi simple qu'efficace: les racines de la plante verte utilisent en quelque sorte le fil comme un petit tube et peuvent ainsi s'approvisionner elles-mêmes en eau. Dans une autre vidéo, la fan de plantes montre comment se portent ses petits trésors après 12 jours d'absence.

Cela ne fonctionne pas pour toutes les plantes – et pas éternellement

Justine Shannon conclut que la plupart des plantes se portent merveilleusement bien: son fittonia, une plante qui a plutôt besoin de beaucoup d’eau, a bien supporté son absence. Son pothos a même sensiblement grandi. Elle ne peut toutefois pas en dire autant pour le basilic, qui est la seule plante à ne pas avoir survécu.

Les utilisateurs et utilisatrices qui ont commenté la vidéo sont unanimes sur la cause: le basilic a en effet besoin de beaucoup plus d'eau que les autres plantes et aurait nécessité plus d'une ficelle. Shannon affirme d'ailleurs que cette astuce peut aussi aider les plantes en souffrance et négligées: une ficelle trempée dans un mélange d'eau et d'engrais et le tour est joué!