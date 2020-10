Des recettes de cookies, il en existe des centaines. Mais celle-ci est bien différente car elle est réalisée avec une part de beurre noisette! C’est une recette du magazine culinaire Bon Appétit qui vaut franchement le détour! Les biscuits ont une certaine profondeur, un goût sublime et juste ce qu’il faut de sel et de chocolat pour se relever la nuit pour en manger.

Il vous faudra:

200 g de farine

4 g de sel

4 g de bicarbonate de soude

170 g de beurre

200 g de sucre brun

50 g de sucre blanc

1 gros œuf

2 jaunes d’œuf

Un trait d’extrait de vanille

170 g de chocolat noir (entre 60 et 70% de cacao)

Préparation

Commencez par mélanger la farine, le sel et le bicarbonate dans un bol. Gardez ça dans un coin.

En attendant, prenez une poêle et ajoutez les ⅔ du beurre. Faites-le fondre puis mousser, à feu moyen, et cuire jusqu’à ce qu’il devienne noisette en mélangeant constamment. Attention, entre un beurre noisette et un beurre brûlé, ça va très vite. Il faut donc surveiller!

Une fois le beurre d’une belle couleur noisette, retirez la poêle du feu. Laissez le beurre refroidir quelques instants dans la poêle et ajoutez ensuite le reste du beurre pour le faire fondre. Attention, cet ajout de beurre ne doit pas cuire! S’il commence à mousser, c’est que la poêle est encore trop chaude.

Une fois le beurre fondu, ajoutez-le au mélange de sucre et fouettez le tout pour qu’il n’y ait pas de grumeaux. Ajoutez alors l’œuf et les jaunes et mélangez environ 30 secondes, le temps que le sucre fonde. Ajoutez l’extrait de vanille. Enfin, ajoutez à la préparation le mélange de farine/sel/bicarbonate et mélangez jusqu’à ce que tout soit bien incorporé. Il ne reste alors qu’à ajouter les morceaux de chocolat, délicatement, en les incorporant à la spatule en ramenant la pâte sur le dessus des bords au milieu.

Dressez à l’aide d’une cuillère en quinconce sur une plaque garnie d’un papier sulfurisé. Attention à laisser de la place (environ 4-5 cm) entre chaque cookie, car la pâte va s’étendre passablement à la cuisson.

Cuire au four à 190 °C, environ 8 minutes ou jusqu’à ce que les bords des cookies soient bien dorés. Réserver le temps que ça refroidisse. Il ne reste alors plus qu’à dévorer ces biscuits divins!

