Fête nationale : Comment fêter, ou ne pas fêter, le 1er Août cette année

Nous vous proposons une sélection d’événements en Suisse romande pour passer le week-end au cœur, ou à l’écart, de la fête nationale.

Les traditionnels feux d’artifice auront lieu à Lausanne et à Neuchâtel. VQH

Le week-end à venir est prolongé d’un jour de congé en Suisse, fête nationale oblige. Dès vendredi et jusqu’au lundi 1er août, d’innombrables événements et activités sont au programme dans les régions et les communes du pays. Voici une petite sélection de choses à faire, ou à fuir, selon vos goûts, vos attentes et votre humeur.

Pour les fans de tradition

La fête du 1er Août, c’est sacré pour certains. Inutile dès lors de changer une équipe qui gagne. Brunch à la ferme, musique folklorique, discours et feux d’artifice font partie de la tradition. Pour débuter la journée du 1er Août avec un repas opulent dans une ambiance champêtre, vous aurez l’embarras du choix. Ce site recense les brunchs à la ferme en Suisse. Mais attention, il faut réserver et de nombreux établissements affichent déjà complet.

Pour les gros rassemblements avec spectacle pyrotechnique d’envergure, rendez-vous lundi à Ouchy, où le président de la Confédération Ignazio Cassis tiendra un discours, ou sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel. Au parc La Grange à Genève, de nombreuses animations sont prévues, dont un numéro de funambulisme et un cortège de lampions pour remplacer les feux, interdits dans le canton du bout du lac à cause de la sécheresse.

À lire aussi: Quatre conseillers fédéraux seront en Suisse romande pour le 1er Août.

ZUM

En quête de musique folklorique? Villars-sur-Ollon sera l’un des rendez-vous incontournables avec des concerts et des animations tout le week-end. Le «Kiosque à musique» de Jean-Marc Richard sera sur place samedi. La commune de Carouge proposera elle aussi une sorte de fête de la musique sur plusieurs scènes lundi. Fête traditionnelle aussi sur les hauts des Diablerets avec une vue à couper le souffle. Et parmi les dizaines de concerts proposés en Suisse romande, notons aussi le programme spécial country prévu à Siviez, en dessus de Nendaz.

Ce site répertorie les principaux événements prévus en Suisse à l’occasion de la fête nationale.

Pour fêter un peu autrement

La Suisse sait aussi innover. Les lampions, les feux, les drapeaux et les cors des Alpes n’occupent pas toujours le devant de la scène. Le ciel au-dessus de Crans-Montana et de Bienne sera par exemple illuminé de drones le 31 juillet au soir. À Bulle, c’est un week-end sous le signe de l’inclusion intitulé «Fête nationale pour tousxtes» qui se déroulera de vendredi à lundi.

Et c’est avec humour et une raclette qu’on célébrera lundi soir la fête nationale suisse dans la campagne vaudoise, à St-Prex. Les Frères Bugnon, Eric Constantin, Jessie Kobel et Gabriel Tornay monteront sur les planches. Le 31, les mélomanes pourront aussi écouter quelques morceaux de musique du terroir à l’abbaye de Montheron avec les «Concert Suissesques». Le jazz aura sa place lundi dès 18 h sur la terrasse du Centre Dürrenmatt à Neuchâtel, en compagnie du Quartet Bovet & Friends.

Pour se cultiver un peu

Le 1er Août rime peut-être aussi avec histoire de Suisse pour certains. L’entrée est gratuite et des visites commentées de l’expo «La Suisse c’est quoi?» sont au programme au Château de Prangins. Le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne prévoit aussi une journée spéciale avec entrée gratuite lundi. Ingnazio Cassis y fera un détour avant de se rendre à Ouchy.

Et pour se replonger dans l’un des symboles forts de la Suisse, à savoir ses montagnes, il est possible de visiter gratuitement le Musée d’histoire des sciences de Genève dont la nouvelle expo explore les liens entre les scientifiques, les humains et les montagnes suisses.

Prendre le large, changer d’air

Il sera aussi possible de se dépenser, en participant à la soirée spéciale Aquaparc, au Bouveret, par exemple ou en s’inscrivant au Rallye des Diablerets ou au challenge chamosard, en Valais. Le festival Lakelive à Bienne qui commence vendredi allie activités sportives au bord du lac et culture. Pour respirer le grand air et prendre un peu de distance, il sera aussi possible par exemple de s’offrir une croisière sur le Léman depuis Villeneuve ou Lausanne.

Une des croisières du 1er Août partira de Villeneuve. VQH

Pour fuir le 1er Août

Le monde ne s’arrête pas de tourner pour la fête nationale et certains événements se tiendront à distance des réjouissances patriotiques. On retiendra par exemple, à La Chaux-de-Fonds, que c’est le retour dès samedi du festival des arts de la rue, la Plage des Six Pompes, dans sa formule complète, après deux ans de Covid. Toujours dans les hauteurs, mais dans le canton de Fribourg, clowns, acrobates et jongleurs attendent le public à Charmey de vendredi à lundi dans le cadre du Canicule festival.

En Valais, la musique classique résonnera encore jusqu’à dimanche dans les Alpes à l’occasion du Verbier Festival. Enfin, les cinéphiles pourront s’échapper lors des nombreuses projections en plein air programmées dans toute la Suisse romande durant l’été.

La Confédération appelle à respecter la nature L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) recommande la plus grande prudence lors de la fête nationale, à cause de la sécheresse mais aussi pour préserver l’environnement. Les feux d’artifice s’accompagnent souvent d’un niveau sonore élevé et le bruit occasionné constitue aussi une nuisance considérable pour les animaux. Par conséquent, les feux d’artifice doivent être utilisés avec retenue et ne pas être allumés plusieurs jours avant le 1er Août, indique l’OFEV. En cas de danger d’incendie de forêt, les instructions des autorités cantonales et locales doivent être impérativement suivies. L’Office fédéral de l’environnement offre une vue d’ensemble du danger actuel d’incendie de forêt et des mesures ordonnées par les cantons.