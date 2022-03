COURS DE CONDUITE HIVERNALE – Comment garder le contrôle sur la neige et le verglas

De manière générale, les véhicules électriques en conditions hivernales sont un point de critique majeur. L’autonomie et la puissance pâtissent effectivement du froid. Pour autant, Audi a décidé de renoncer à ses véhicules thermiques dans le cadre de son «Ice Driving Experience» à Davos. Ceux qui voulaient s’élancer sur le verglas au volant d’une e-tron, d’un Q4 e-tron ou d’une RS e-tron GT devaient préalablement passer par la case formation.

Pas de pneus quatre saisons

Premier point abordé: les pneumatiques. Seul point de contact entre le véhicule et la chaussée, la gomme noire est donc l’élément le plus décisif en cas d’urgence. Pour autant, la loi ne prévoit aucune obligation en ce qui concerne l’équipement d’un véhicule avec des pneus de saison. Pour Jan Becker, ancien pilote de course et formateur chez Audi, il va de soi que dans un pays comme la Suisse, les pneus quatre saisons ne sont pas une option: «Lors de pics de températures minimales ou maximales, les qualités d’adhérence, de traction et de freinage d’un pneu quatre saisons sont moins bonnes que celles d’un pneu de saison», explique le professionnel. Leur performance dépend directement de la profondeur des sculptures, mais aussi de leur état d’usure. «Cela est d’ailleurs aussi vrai pour les conducteurs d’Audi Quattro», plaisante-t-il en ajoutant qu’«un 4x4 bénéficie d’une meilleure traction grâce à la répartition de la puissance aux roues. Il serait dommage de la perdre en raison de mauvais pneumatiques».

L’Audi RS e-tron -GT est le premier modèle RS 100% électrique de la marque. Doté de 598 ch, il est le véhicule de série le plus puissant du constructeur d’Ingolstadt. Audi

Adopter la bonne position

Une fois le véhicule équipé pour la conduite hivernale, nous sommes autorisés à prendre place au volant. Là encore, il y a des règles à respecter. Car, pour bien conduire, il faut être bien assis. Il est important que les pieds atteignent toujours bien le pédalier, même les jambes légèrement pliées. C’est la seule façon de garantir un appui maximum sur la pédale de frein et de minimiser les risques de blessures en cas de collision. Il en va de même pour la partie supérieure du corps: le dossier doit être réglé de façon à ce que les omoplates restent en permanence en contact avec le siège, même lors de braquages prononcés. Les bras doivent également être légèrement pliés. Cela permet d'augmenter l’angle de braquage, de surcroît les possibilités d’évitement, et d'améliorer le temps de réaction.

Une direction à quatre roues motrices en option ainsi qu'une suspension pneumatique à trois chambres à amortissement régulé confèrent également à l'Audi de 2,3 tonnes des qualités de dynamique transversale. Audi

Tirer au lieu de pousser

À propos, «la direction progressive est la priorité, surtout en hiver. La main qui dirige devrait toujours se trouver du côté extérieur du virage. Il faut toujours tirer et non pousser le volant», explique Jan Becker. Sinon, en tirant par à-coups, la voiture risque de sous-virer. «Quand les roues avant sont de travers et commencent à patiner, on a autant de contrôle sur le véhicule que sur une luge de Davos», ajoute-t-il. Si, malgré toutes les précautions, on se retrouve en difficulté dans une descente, il est important de savoir dans quelle direction les roues sont orientées. Car, il arrive un moment où les pneus accrochent à nouveau. Si les roues sont toujours de travers à ce moment-là, il y a danger.

Le constructeur automobile allemand annonce une autonomie de 347 et 446 kilomètres pour l’Audi e-tron Sportback. Audi

La récupération ne sert qu’en termes d’autonomie

En termes de danger, l’essai montre que les véhicules électriques sont clairement avantagés dans une descente sur une route de col enneigée. Le mot magique est la récupération, surtout lorsque son intensité peut être réglée à l'aide de palettes, comme sur nos véhicules d’essai électriques. Selon le degré choisi, la fonction de récupération de l'électricité freine le véhicule plus ou moins fortement. Un blocage complet de l'essieu est toutefois impossible, du moins sur les véhicules d’Ingolstadt. Quel que soit le degré, la récupération freine de manière plus sensible que ne le permet la pédale de frein. «Retirer son pied de la pédale de frein en descente sur une route verglacée demande évidemment un peu de courage, mais le jeu en vaut la chandelle», explique Jan Becker. Effectivement, de l'hôtel de Tschuggen au centre de Davos, il n’a fallu actionner la pédale de frein qu'une seule fois. Et ce, uniquement parce qu'une tempête de neige est venue entraver la visibilité et empêcher le cortège de voitures de poursuivre sa route pendant un bref instant.

Pas de problème grâce à une prouesse logistique

Lors du déjeuner en groupe, l’heure des premiers bilans avait sonné pour les participants, globalement ravis. Se pose alors inévitablement la question de savoir si un véhicule électrique est mieux adapté à un stage de conduite hivernale que son équivalent thermique. Une question sur laquelle Jan Becker a un avis tranché: «Du point de vue de la traction, du déploiement de la puissance et du dosage, je préfère les voitures électriques. Le fait qu’un véhicule électrique obtienne de meilleurs résultats en matière de contrôle de traction qu’un véhicule à combustion a aussi une explication physique. Ce dernier a en effet un temps de réaction plus long», précise-t-il. L’inconvénient, en revanche, se situe au niveau de la possibilité de recharge. Car, contrairement à la majeure partie de la Suisse, les endroits idéaux pour s’entraîner à la conduite hivernale, à savoir les cols et les routes de montagnes, sont encore assez mal raccordés au réseau. Certes, il existe, ici et là, l’une ou l’autre borne de recharge, qui permet de traverser le pays ou de passer des vacances d’hiver sans problème, mais charger simultanément toute une flotte de véhicules, comme c’est le cas ici, s’apparente à une prouesse logistique. «Un aléa qui devrait disparaître dans les années à venir», assure Jan Becker.

Drifts avec près de 600 ch

L’exercice de drift nous a aussi donné des sueurs froides. Audi a, pour cela, sorti son bolide électrique, la RS e-tron GT de 598 ch, avec laquelle il s’agissait de tourner autour d’un pylône en maintenant la même distance. Le professionnel a d’abord montré l’exemple et les participants l’ont plus ou moins bien imité, pour autant qu’ils maîtrisaient le contre-braquage. «Bien sûr, le cours de conduite doit aussi rester un plaisir. Mais la priorité est de toujours garder le contrôle et la maîtrise du véhicule», déclare Jan Becker à travers la radio. Il fait ainsi allusion au fait que les drifts sont juste la réponse à une provocation du conducteur. «Même sur les puissants véhicules à propulsion arrière, le châssis et les pneus font en sorte que l’arrière ne chasse pas en temps normal», explique le formateur. Néanmoins, comme pour le sous-virage, il est important de savoir comment réagir quand les choses se compliquent. «Une fois l’examen du permis de conduire réussi, quel que soit le pays dans lequel on le passe, on ne reçoit qu’un certificat attestant que l’on est autorisé à circuler sur la voie publique. Mais c’est généralement en autodidacte que l’on voit si cela fonctionne correctement et comment», souligne l’ancien pilote. Mais compte tenu qu’il n’existe qu’une façon de réagir correctement face à une situation de danger, un stage de conduite s’avère utile pour tout un chacun. Pour conclure en citant les paroles de l’instructeur: «Si je sais faire quelque chose, que ce soit dans le domaine de l’alpinisme, du ski ou de la conduite automobile, autant le faire en toute sécurité».