Dépendance : Comment identifier les futurs accrocs à la cocaïne?

Des chercheurs ont voulu comprendre pourquoi certaines personnes basculent dans l’addiction alors que d’autres résistent. Les résultats de leur étude viennent d’être publiés.

«Il y a des gens qui peuvent consommer de la cocaïne tous les samedis soir et qui ne seront jamais accros, et d’autres qui ne résistent pas et basculent dans l’addiction», souligne Christelle Baunez, chercheuse à l’Institut de Neurosciences de l’hôpital de la Timone (Université d’Aix-Marseille).