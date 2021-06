Réactions sur le forfait de Roger Federer à Roland-Garros

Roger Federer a quitté Paris avec trois matches au compteur. REUTERS

Murray sur Twitter

Je ne suis pas du tout préoccupé par l’issue de ce match (ndlr: l’Écossais a tweeté au milieu de la rencontre entre Federer et Koepfer). Le simple fait de voir Federer à 39 ans après deux interventions chirurgicales du genou jouer dans un stade vide à 00h30 est une source d’inspiration pour moi. Faites ce que vous aimez.

Dans le basket ou le football, lorsqu’ils reviennent d’une blessure, les joueurs disposent de minutes réduites pour reprendre le rythme physiquement. Au tennis, vous n’avez pas le luxe de simplement jouer un set dans le premier match, puis 2 sets lors du suivant et de construire les choses de cette manière. C’est assez risqué de jouer plusieurs matches de 4 heures d’affilée lors de votre deuxième tournoi en 18 mois, donc pour moi, cela fait sens d’être à l’écoute et réactif aux sensations de votre corps et de la durée des matches. C’est une décision sensée de sa part.

Tsitsipas à Paris

Premièrement, je n’étais pas au courant, je n’avais pas entendu la nouvelle. Vous me l’apprenez. Ma réaction, c’est: Wow. Je ne sais pas si c’est une blessure qui l’a exclu du tournoi ou non, mais… Il jouait bien. J’ai vu un peu de ses matches, pas beaucoup. J’avais l’impression qu’il était en forme physiquement et qu’il était capable de jouer du bon tennis, de manière cohérente. Je suis surpris.

Medvedev à Paris

Quand je me suis couché samedi, à 23h30, ils étaient encore dans le troisième set. Je ne savais pas qui allait gagner. C’était un grand match mais c’est évident que Roger allait en ressortir marqué. Il a 39 ans. Il n’a pas joué beaucoup de matches cette année. Donc je pense que son corps souffre. Nous savons tous que gagner un Grand Chelem est toujours un objectif pour lui. Je pense notamment à Wimbledon. Même à 50 ans, il aura sa chance là-bas. Il fait de son mieux pour se préparer. Ici (ndlr: à Paris), après un tel match, cela aurait été compliqué pour lui de jouer les meilleurs du circuit (…) Le tennis est brutal. Si Koepfer voulait être au tour suivant, désolé, mais il devait battre Roger. Peu importe s’il abandonne par la suite. C’est le tennis, pour être au tour suivant, il faut battre votre adversaire. Encore une fois, Roger a 39 ans. Peut-être qu’après le match, il a travaillé avec son physio et il a ressenti une douleur au genou ou quelque chose où il a été opéré. Ensuite, il sait qu’il va peut-être participer au prochain match, qu’il va se blesser et ne pas pouvoir jouer pendant un certain temps. Son expérience a parlé. C’est dans ces moments-là que les jeunes peuvent parfois commettre des erreurs. Je ne vois pas pourquoi il devrait être critiqué. En même temps, je comprends les gens qui le font. Moi, en tous les cas, je ne le critiquerai pas.

Berrettini à Paris