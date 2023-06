Danny Khezzar ne sait pas comment il va tenir le rythme

Danny Khezzar est ravi des retombées de «Top chef» sur sa carrière de chef et de musicien. Julien THEUIL/M6

Comme le lui disent ses proches, Danny n’a peut-être pas gagné l’argent promis au vainqueur de «Top chef», mais il a gagné le cœur des gens. Une semaine après s’être incliné en finale du programme culinaire d’M6, le Français de 27 ans a digéré la défaite et a déjà «la tête dans le futur». «J’ai plein de projets, des partenariats, peut-être encore un peu de télévision et un restaurant éphémère qui ouvrira le 24 juin 2023, pour cinq mois, quai de Suffren, en bas de la tour Eiffel», confie le jeune homme. Au menu du Quai 96: un mélange entre gastronomie, street food et barbecue, ainsi qu’une scène dévolue à des artistes, un piano à queue en libre service et des ateliers pour les enfants.

En parallèle, Danny poursuit son travail au Bayview, le restaurant de l’hôtel Président Wilson à Genève, ainsi que la musique «la nuit et de temps en temps le week-end». Un rythme effréné qui ne l’effraie pas et qu’il a déjà connu dans l’émission. «Comment je vais tenir le rythme? C’est une bonne question, rigole-t-il. Je suis plein d’énergie, il faut que j’en profite.» Car en plus d’avoir mis son travail en tant que chef en lumière – l’établissement dans lequel il travaille est complet jusqu’au 15 octobre 2023 – «Top chef» a également donné un coup de projecteur aux Frères Bizzy, groupe qu’il forme avec son ami Vince. Au point que le duo a été contacté par des maisons de disques.