Football: Comment la FIFA a réglé la question du brassard de capitaine LGBT

La couleur arc-en-ciel a provoqué une tempête dans l’air qatari. Le brassard en soutien aux communautés LGBTQIA+ avait rapidement été interdit par la FIFA pendant la Coupe du monde de football. La polémique avait alors enflé, jusqu’à faire passer des matches en second plan et quelque peu gâcher la fête.

La fédération internationale de football a pris les devants pour éviter une nouvelle polémique en Australie et Nouvelle-Zélande, à l’occasion du Mondial féminin. Cette fois-ci, c’est bien la FIFA qui a validé les brassards de capitaine. Ces derniers ont d’ailleurs été conçus après de multiples discussions incluant les joueuses, les équipes et des membres des Nations Unies.

Amour, violence et égalité

Au total, huit causes pourront être défendues par les équipes à travers l’accessoire. L’inclusion, les peuples indigènes, l’égalité des sexes, la paix, l’éducation pour tous, le combat contre la famine, la fin des violences contre les femmes ou encore un plus généraliste: «Le football est joie, paix, amour, espoir et passion.»