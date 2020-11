Italie : Comment la Lamborghini de la police a sauvé la vie d’un malade

La police italienne a utilisé son bolide pour faire apporter un rein à un malade dans le besoin.

A l'hôpital civil de Padoue, les policiers ont chargé l’organe dans le bolide et ont ensuite roulé à plus de 230 km/h afin de rejoindre la polyclinique Gemelli de Rome. Des médecins attendaient le rein en question et ont pu l’implanter à leur patient. «Pour sauver une vie, pas besoin de superpouvoirs. La solidarité, la technologie et de l’efficience peuvent aussi aider», a lancé la police nationale.