Porsche 911 GT3 RS: Comment la nouvelle Porsche a-t-elle pu être homologuée pour la route?

Veuillez boucler vos ceintures, ça risque de décoiffer! Laissons un instant nos pensées durables sur le bas-côté pour les laisser déraper vers les limites du déraisonnable. Ouvrons les portes de la nouvelle 911 GT3 RS, l’une des dernières de son espèce: une bête musclée intransigeante, menacée d’extinction. Jamais auparavant, Porsche n’avait construit une voiture pour la route aussi résolument orientée vers la performance. Jamais, le saut d’une génération à une autre n’aura été aussi grand. Cette 911 GT3 RS est l’essence même de Porsche, un engin de course de tous les superlatifs dont l’homologation routière ne semble être que pure coïncidence.

La nouvelle Porsche est d’apparence plus radicale que nombre de voitures de course pure race. Les développeurs ont passé plus de 250 heures dans la soufflerie, l’accent ayant majoritairement été mis sur l’aérodynamisme. Lames latérales, ouïes au niveau des ailes, diffuseur arrière et énorme aileron (à double lame), réglable automatiquement ou sur simple pression d’un bouton: pour une voiture destinée à la route, les développeurs ont mis le paquet. Grâce au pack aérodynamique, la déportance est deux fois plus importante que sur l’ancienne GT3 RS, atteignant, selon Porsche, 860 kg à 285 km/h.

La 911 de série la plus affûtée de tous les temps

Pour atteindre le poids de combat de 1450 kg, le constructeur a misé sur la fibre de carbone pour les éléments de carrosserie telles que les ailes avant, le toit, le hayon et le capot ainsi que l’aileron et son support. Tout comme pour les portières: une première! Les vitres ont par ailleurs été réalisées en verre affiné ultraléger. Dans l’habitacle, les sièges baquets en fibre de carbone, dont la GT3 RS est équipée de série, ont permis d’alléger encore davantage son poids.

Par rapport à son prédécesseur, la puissance du moteur Boxer à plat six cylindres de 4.0 litres n’a été augmentée que de 11 kW/15ch pour atteindre 386 kW/525 ch. Avec une vitesse de pointe de 296 km/h, c’est la première fois qu’une GT3 RS ne franchit pas la barre des 300 km/h. La boîte à double embrayage à sept rapports fait tourner le moteur Boxer à 9000 tr/mn – de quoi rendre envieuses les voitures de course pure sang. Et la façon qu’a l’athlète modèle de maîtriser les virages est juste spectaculaire! La 911 de série la plus affûtée de tous les temps monte une nouvelle fois le niveau de plusieurs crans vers le haut.

Le fait que cet énorme aileron ait été homologué pour la route reste un mystère. Comme en F1, il est réglable sur simple pression d’un bouton. Porsche Le cockpit a été évidé et allégé: les portières et les sièges baquets sont en fibre de carbone et les vitres sont réalisées en verre affiné ultraléger. Porsche Derrière les sièges, une cage en fibre de carbone garantit encore plus de stabilité. Porsche

Le réglage de base du châssis est conçu pour convenir à 90% des conducteurs. Les autres pilotes plus ambitieux ont la possibilité de personnaliser leur engin de sport grâce à quatre boutons rotatifs sur le volant. Pour la première fois sur une Porsche de série, il est même possible de régler la pression et la traction des amortisseurs.

Sur un circuit, pas sur la route

Dans ce contexte, la question de savoir si elle se prête à un usage quotidien serait déplacée – la place de cette voiture est sur un circuit, par sur la route. Elle manque de place, parce qu’une cage en fibre de carbone assure la stabilité derrière les sièges. Elle n’offre aucun confort, ce que, de toute façon, personne n’attend d’elle. Et elle n’a aucune ambition de se distinguer dans le trafic urbain. Qu’est-ce-qu’elle y ferait, d’ailleurs?