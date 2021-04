Formée au centre national de Bienne, la milieu de terrain avait déjà effectué deux stages avec les M19 et M20 de l’équipe de France.

Les Suissesses jouent une partie de leur avenir européen c e vendredi après-midi (16h) dans le nord-ouest de la République tchèque. Dans le petit stade de Chomutov, l’équipe nationale dispute le match aller du barrage qualificatif pour l’Euro 2022 en Angleterre.

Loin de la maison à 12 ans

Tout juste majeure, la milieu de terrain est en train de se faire une place à l’Olympique L yonnais, la meilleure équipe du monde. Elle a même fait ses débuts en Ligue des champions cette saison, dans les arrêts de jeu du 16e de finale contre la Juventus. « Quand le coach m’a appelée, j’étais vraiment stressée et je n ’ arrivais pas à enlever mon survêtement (rires). Sur le terrain, j ’ ai pu touch er deux ou trois ballons. Dans ma tête, c ’ est comme si j ’ avais joué 45 minutes tellement j ’ avais couru partout. »

Un peu perdue devant les panneaux publicitaires de l’ASF, Sally Julini dégage pourtant une impressionnante maturité. De l’autre côté de l’écran, le ton est posé, réfléchi. « C’est vrai que j’ai peut-être vécu plus de choses que les autres filles de mon âge. »

À 12 ans déjà , elle a quitté le domicile familial de Meyrin pour rejoindre le centre national de formation à Bienne. « Au début, c ’ était difficile d ’ être aussi loin de la maison, pour ma maman aussi. J ’ ai grandi très vite et gagné en autonomie. Heureusement, j’ ai été bien entourée, notamment par ma famille d ’ accueil qui était super. »

La tentation de l’équipe de France

Un parcours fulgurant qui attise les convoitises, celle s de l’équipe de France notamment , parce que Sally Julini détient la double nationalité. L’été dernier, elle est appelée à deux reprises pour des stages (avec les M18 puis les M20) au c élèbr e ce ntre de Clairefontaine. « Les installations sont incroyables. Il y a des terrains partout. J’étais vraiment impressionnée. »

C’est pourtant la Suisse que la Meyrinoise va choisir. « J ’ ai pris le temps de réfléchir, de savoir ce que je voulais vraiment, explique-t-elle. Cela faisait un bon moment qu ’ on discutait, pour savoir si j ’ allais venir. Il y a eu quelques complications. Finalement, ce barrage, c ’ était le moment parfait. Même si je ne suis pas certaine de jouer contre les Tchèque s, participer à ce moment, c ’ est vraiment un honneur. »