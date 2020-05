Comment la voiture de Churchill a fini à Cortaillod

Une vitre et un rideau font office de séparation entre le chauffeur et les six passagers qui peuvent potentiellement prendre place à l'arrière (quatre places et deux strapontins). Cette voiture hyper­­silencieuse, propulsée par un moteur 6 cylindres sans soupapes, est équipée d'un interphone électrique pour donner des indications au chauffeur. À noter que la partie arrière du toit est découvrable.