Berlin : Comment l’Allemagne va rebâtir son armée, dans un état «alarmant»

Matériel vétuste, fonctionnement bureaucratique, soldats démotivés: l’Allemagne a du pain sur la planche pour moderniser son armée, en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine.

Le constat désabusé d’un des plus hauts gradés de l’armée aux premières heures de l’invasion russe a servi d’électrochoc en Allemagne. «L’armée de terre que je dirige, est plus ou moins à sec», a admis Alfons Mais. Créée en 1955, la Bundeswehr est dans un état «alarmant», renchérit la commissaire à la défense au Bundestag, Eva Högl, dans son rapport annuel.

Matériel vétuste

Dans la marine, moins de 30% des bâtiments sont «pleinement opérationnels», selon le rapport de décembre dernier, sur l’état de l’armée. Dans l’armée de l’air, un nombre élevé d’avions de transport de troupes ou de chasse sont incapables de voler. Dans l’armée de terre, sur les 350 véhicules de combat Puma, seuls 40 sont considérés comme «aptes à la guerre». Les effectifs eux-mêmes ne seraient pas à la hauteur: dotée officiellement de 180'000 hommes (contre 500'000 en 1990), l’armée pâtirait en fait de milliers de postes non pourvus.

Modernisation en vue

La promesse du chancelier Olaf Scholz de consacrer chaque année plus de 2% du PIB aux dépenses de défense «ne suffira pas: les structures de planification et d’acquisition doivent être modernisées», préconise Eva Högl. L’armée souffre en effet depuis sa création d’un fonctionnement décentralisé qui laisse aux régions (Länder) la mainmise sur la construction et l’entretien des bâtiments. Résultat: les moindres travaux peuvent prendre des années.