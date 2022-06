SIGNE DE VIE: Comment Lancia orchestre son grand retour 

En 2014, le feu patron de Fiat, Sergio Marchionne, annonçait vouloir réduire la marque Lancia à un seul modèle en deux ans et ne plus le commercialiser qu’en Italie. Sitôt dit, sitôt fait: dans l’esprit du grand public, Lancia était morte. La petite Ypsilon sans âme est restée le seul modèle survivant et n’a plus été commercialisée qu’en Italie, comme cela avait été annoncé. Depuis, le reste du monde automobile pleure une grande marque. Une marque pleine d’émotions, appréciée par les beaux et riches de ce monde, propulsée par des succès légendaires en rallye. Fini, terminé.

Passée depuis entre les mains du groupe Stellantis, la marque remontre désormais un faible signe de vie. «Aujourd’hui est un grand jour», déclare joyeusement Luca Napolitano au micro. «Lancia est «prête pour l’Europe», accomplissant un premier pas pour redevenir une marque crédible et respectée dans le segment haut de gamme!». C’est en ces termes que le patron de Lancia a annoncé la mise en oeuvre du plan décennal décidé en septembre 2021. Certes, ce dernier ne débutera qu’en 2024, mais il a le mérite de ramener la marque, autrefois si respectable, sur le chemin du succès et sur les routes européennes.

Uniquement en version électrique à partir de 2028

Remodelée et en version électrique, la Lancia Ypsilon devrait ouvrir le bal en 2024. Elle devrait être suivie d’un nouveau vaisseau amiral en 2026, un crossover électrique d’une longueur d’environ 4,60 mètres dont on ignore encore tout. Enfin, un successeur de 4,40 mètres de long de la légendaire Lancia Delta est annoncé pour 2028. Il s’agirait d’un «modèle musclé à hayon fuyant qui réjouira les fans de voitures dans toute l’Europe», comme l’ont annoncé les Italiens. À partir de 2028, seuls des véhicules 100% électriques seront commercialisés.

En outre, grâce à des matériaux innovants, Lancia veut devenir la marque Stellantis avec la plus grande part de composants recyclés dans la fabrication et contribuer ainsi, selon ses propres dires, à la préservation de l'environnement pour les générations futures. Des changements ont également lieu au niveau organisationnel: pour pouvoir franchir le pas hors d’Italie, Lancia a nommé de nouveaux responsables nationaux pour l'Allemagne, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Une centaine de distributeurs dans 60 villes européennes se chargeront de la commercialisation de la marque dont l’objectif est d’écouler à l’avenir une bonne moitié de ses voitures par le biais de la vente en ligne. On ignore pour l’heure ce que cela signifie pour la Suisse.