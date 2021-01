Dopage : Comment le boss du biathlon a été corrompu par les Russes

Un rapport accable l’ancien président de la Fédération internationale de biathlon, Anders Besseberg, dans l’affaire du dopage russe.

La commission de révision externe de l’IBU, qui a examiné plus de 70 000 documents, décrit en détail la manière dont le dirigeant norvégien, en poste de 1992 à 2018 avant de démissionner après les premières révélations de l’affaire et un rapport de l’Agence mondiale antidopage (AMA), a servi le camp russe durant de nombreuses années avec l’aide de sa directrice générale, Nicole Resch.

Rapport de 200 pages

Dans ce document de plus de 200 pages, basé sur des témoignages de lanceurs d’alerte, des perquisitions menées par les polices autrichienne et norvégienne, et sur le rapport de l’AMA, le Norvégien, aujourd’hui âgé de 74 ans, est notamment épinglé pour avoir reçu au moins 200 000 dollars de responsables russes, d’avoir été convié à des parties de chasse en Russie et d’avoir été fourni en prostituées.