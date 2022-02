Emploi : Comment le canton du Tessin perd ses talents

Environ un millier de jeunes quittent le Tessin chaque année faute d’opportunités sur le marché régional du travail. Le gouvernement mise sur les start-up et l’innovation pour les retenir.

Le lac de Lugano (image prétexte). AFP

Des centaines de jeunes diplômés quittent chaque année le Tessin parce qu’ils ont de meilleures opportunités d’emploi et gagnent plus en Suisse alémanique, relate la «NZZ am Sonntag». L’émigration des jeunes Tessinois s’est intensifiée ces dernières années. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), 1068 citoyens suisses âgés de 20 à 39 ans qui avaient leur résidence principale au Tessin ont déménagé dans un autre canton en 2020. En 2011, ce chiffre s’élevait à 833. Le nombre d’émigrants est actuellement aussi élevé qu’il y a 40 ans. 60% de ceux qui ont récemment déménagé ont entre 20 et 29 ans.

Une situation «alarmante»

Sergio Rossi, professeur de macroéconomie à l’Université de Fribourg, fait lui-même partie de ceux qui ont quitté leur patrie. «C’est alarmant», dit-il de la situation actuelle. Il voit la principale raison dans le marché du travail régional. Les jeunes Tessinois ont de plus en plus de mal à trouver un emploi qui les rémunère suffisamment pour vivre dignement et avoir des enfants. Cela a des conséquences économiques et démographiques négatives pour l’ensemble du Tessin.

«Les jeunes diplômés universitaires sont particulièrement attirés par la grande région zurichoise, explique Sergio Rossi. Ils y trouvent des emplois et des salaires correspondant le mieux à leurs capacités.» Selon l’OFS, le salaire moyen à Zurich en 2018 était légèrement inférieur à 7000 francs – au Tessin, il était de 5400 francs. L’une des raisons de la baisse des salaires est les frontaliers italiens, 74’000 travaillent au Tessin, où ils occupent presque un emploi sur trois.

Faire du canton un paradis de l’innovation

Le conseiller d’État tessinois Christian Vitta a un plan pour raviver l’enthousiasme des jeunes pour le Tessin. Il veut faire de son canton un paradis des start-up et de l’innovation. «Le canton soutient la création d’entreprises, et il y a maintenant aussi une filiale du Switzerland Innovation Park au Tessin, explique-t-il. Je pense principalement aux industries tournées vers l’avenir telles que les sciences de la vie, les drones et les nouvelles technologies.» Christian Vitta parle encore de l’agence tessinoise pour l’innovation, de projets pour les étudiants et d’avantages fiscaux. Le Tessin est «l’une des dix meilleures régions innovantes d’Europe», dit-il.