Football - Comment le FC Sion a «dragué» Xherdan Shaqiri

Avec un but et assist, Xherdan Shaqiri a été le bourreau des Marseillais mardi.

Un autre international, et non des moindres, aurait-il réellement pu emprunter le même chemin? C’est le pari un peu fou que le club valaisan a récemment souhaité tenter avec Xherdan Shaqiri alors que celui-ci se trouvait dans la bordure à Lyon. Avec un plan simple, du moins sur le papier: devenu apparemment indésirable au Groupama Stadium, où Peter Bosz lui marchande sa confiance après en avoir fait l’une de ses priorités en début de saison, le Shaq serait venu se relancer à Tourbillon afin de rester compétitif dans l’optique des grands rendez-vous qui attendent l’équipe de Suisse durant une année 2022 dont le point d’orgue sera le Mondial au Qatar.

Problème inattendu dans ce dossier: Xherdan Shaqiri devait briller le soir même contre Marseille, en signant un but (de la tête!) et en offrant le but de la victoire à Moussa Dembélé dans les derniers instants. Une performance de haut vol qui, par effet ricochet, devait aussitôt dégonfler l’embryon de piste.

Un salaire mensuel XXL

«Je suis content pour Xherdan, reprend CC. Le but, c’est quand même que le gamin puisse jouer et se mettre en vitrine pour flamber avec l’équipe de Suisse.

À défaut de réussir le coup du mercato, Sion et son président, après avoir indirectement relancer Shaqiri sous le maillot de l’OL, continuent d’explorer d’autres pistes, certaines tout aussi prestigieuses. «Il y a tout le temps des grands noms qui ne sont pas heureux dans leur club et qui aimeraient en bouger. Ces gens-là imaginent souvent dans un premier temps quelque chose d’équivalent, voire de plus grand alors que quelque chose de plus petit leur conviendrait mieux. Il faut simplement que le temps de la réflexion fasse son chemin.»