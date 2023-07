Comment le Paléo dresse-t-il le Top de ses stands de nourriture?

Les festivaliers affamés ont le choix. Près de 130 stands de nourriture sont à même de les rassasier. Pour les aider à décider, Paléo en a sélectionné quelques-uns, qu’il met en évidence sur son application mobile et sur le terrain, à qui il attribue une plaquette ronde et rouge sur laquelle il est écrit «Top 20 – Sélectionné par les goûteurs du Paléo». «Ce ne sont pas des coups de cœur. Cette sélection est un classement établi d’après le bilan du total des évaluations réalisées l’année précédente par notre soixantaine de goûteurs anonymes», explique Alexandre Goretta, responsable des stands depuis avril 2023 et bénévole depuis une dizaine d’années.