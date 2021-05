Conflit israélo-palestinien : Comment le petit Grégory s’est retrouvé mêlé à la guerre des images

Ce qui semblait être une fake news ridicule créée par les pro-Hamas pour dénoncer les bombardements israéliens provenait en fait du camp israélien. Explications.

Mais qu’est donc venue faire la photo du petit Grégory, retrouvé mort en 1984 dans les Vosges, au milieu des actualités sur le conflit israélo-palestinien? Cette fake news, soi-disant publiée par des Palestiniens et qui présentait le garçonnet de 4 ans comme une victime des bombardements israéliens, provenait en fait du camp pro-israélien, qui cherchait à discréditer les Pro-Hamas. Petit retour en arrière.

Le 21 mai, un compte récemment créé sur Twitter publie la photo de Grégory Villemin, un enfant se trouvant au centre d’un fait divers hors norme qui passionne les foules depuis près de 40 ans. On apprend dans ce tweet que le jeune garçon, rebaptisé Ismail Arthur, est mort «noyé par l’armée d’occupation». Le post dénonce par ailleurs la complaisance des «médias sionistes», qui «ne relaieront pas l’information». Passé d’abord relativement inaperçu, ce post commence à circuler de plus en plus rapidement au fil des jours, explique «Le Parisien».