Climat : Comment le secteur aérien veut atteindre la neutralité carbone

Cinq organisations réunissant les compagnies aériennes et les gestionnaires d’aéroport ont dévoilé jeudi leur feuille de route pour parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050.

Pour les organisations, la neutralité pourra atteinte notamment par «des améliorations de la technologie des avions et des moteurs», tel l’avion à hydrogène auquel travaille actuellement Airbus.

Carburants alternatifs, progrès technologiques et compensation: le secteur aérien européen a dévoilé jeudi sa feuille de route pour parvenir à la «neutralité carbone» d’ici à 2050, conformément aux ambitions des Etats-membres de l’Union européenne.

Mais cet objectif ne pourra être atteint qu’avec un soutien des gouvernements et institutions européennes, ont prévenu cinq organisations à l’origine de l’initiative «Destination 2050», réunissant compagnies aériennes, gestionnaires d’aéroports et industriels.

Le but des promoteurs de cette initiative, qui se base sur l’accord de Paris de 2015 et épouse les objectifs de «neutralité climatique» validée par les Etats-membres en 2019, est de voir «tous les vols à l’intérieur ou en partance de l’UE, du Royaume-Uni et de l’AELE, parvenir à zéro émission nette de CO2 d’ici à 2050».