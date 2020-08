Beyrouth

Comment les explosions ont surpris les habitants

Les deux déflagrations qui ont semé le chaos dans la capitale libanaise ont interrompu le quotidien des Beyrouthins.

«C'était comme une bombe atomique. J'ai tout vu (dans ma vie), mais rien de tel». Comme Makrouhie Yerganian, un professeur à la retraite, vivant depuis plus de 60 ans en face du port, les Beyrouthins passaient une fin d’après-midi normale. Une première forte explosion dans la zone portuaire de Beyrouth a eu lieu aux alentours de 18 heures suivie d'un incendie et de quelques détonations, avant une seconde explosion, beaucoup plus puissante, qui a provoqué un énorme dégagement de fumée en forme de champignon et décimé le port et les bâtiments aux alentours.