Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il adopté un plan à trois piliers ?

Selon Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération, il est important d'agir rapidement maintenant. Le premier pilier est constitué par les mesures immédiates avec une heure de fermeture à partir de 19 heures pour les restaurants et les magasins et un renforcement supplémentaire. Si cela ne suffit pas, le Conseil fédéral se réserve le droit de prendre d'autres mesures dans le cadre du deuxième pilier, qui peuvent également être imposées spécifiquement pour certaines régions ou certains cantons. Le troisième pilier consiste à verser des indemnités aux entreprises qui sont particulièrement touchées.

Quand le Conseil fédéral déclencherait-il la deuxième phase du plan ?

Qu'est-ce que cela signifierait ?

Qu'est-ce que cela signifie pour Noël et le Nouvel An ?

Des exceptions sont prévues pour Noël et la veille du Nouvel An. Les détails de ces mesures, par exemple la durée d'ouverture des magasins et des restaurants, seront décidés vendredi. Alain Berset a déclaré qu'il devrait également être possible d'organiser la messe de minuit. Le Conseil fédéral veut supprimer la restriction prévue des réunions privées à 5 personnes du 24 au 26 décembre ainsi que le 31 décembre et autoriser des célébrations jusqu'à 10 personnes. Selon le conseiller fédéral, cette règle est difficile à contrôler. Cependant, il espère que les gens s'y conformeront.

Le Conseil fédéral veut-il que Coop et Migros ferment aussi à 19 heures ?

Le Conseil fédéral laissera-t-il les domaines skiables ouverts ?

Oui, les règles concernant les restaurants et les magasins ainsi que les restrictions sur le nombre de personnes dans les lieux clos s'appliquent également dans les stations de ski. «Mais le ski est simplement une activité sportive de plein air et n'est donc pas concerné par les mesures que nous voulons prendre», a déclaré M. Berset.

Qu'est-ce que cela signifie pour le sport professionnel ?

Le Conseil fédéral souhaite que les ligues professionnelles de football et de hockey sur glace puissent continuer à organiser des matches sans spectateurs. Il n'est toujours pas clair si les horaires de jeu seront modifiés et si les jeux doivent être terminés avant 19 heures.

Les cantons peuvent-ils refuser et en faire moins ?

Non. Les mesures qui seront décidées vendredi sont contraignantes pour toute la Suisse. Mais Mme. Sommaruga a déclaré: «Si nous n'écoutions pas les cantons, nous n'aurions pas à faire une consultation. Il est donc possible qu'un ou deux points soient encore légèrement ajustés d'ici vendredi».

Y aura-t-il de nouveaux instruments pour indemniser les entreprises ?

Selon Mme. Sommaruga, il est clair que les mesures plus strictes doivent également s'accompagner d'un soutien accru aux industries et aux personnes qui sont particulièrement touchées. Il reste à savoir si d'autres mesures sont nécessaires en plus du chômage partiel et des allocations de pénibilité, et combien d'argent la Confédération et les cantons mettront à disposition à cet effet.