Protection du climat dans les pays en développement - Comment les microcrédits en Afrique aident à protéger l’environnement

Si de telles charges sont supportables pour les nations industrialisées, les pays en voie de développement n’ont pas les moyens de les assumer. Pourtant, pour que l’état de notre planète ne se dégrade pas, les émissions de CO 2 doivent aussi être massivement réduites dans ces régions. Là-bas, les technologies et les habitudes désuètes représentent l’un des principaux facteurs d’émission de CO 2 .