Îlots de chaleur: Comment les plus grandes villes suisses défient la surchauffe

Les périodes de chaleur deviennent plus fréquentes, elles durent plus longtemps et le mercure grimpe davantage. C’est ce que montrent les rapports de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de MétéoSuisse. En outre, la température est généralement plus élevée en ville qu’à la campagne. En période estivale, la population est donc encore plus exposée à la chaleur. La raison principale de cette surchauffe urbaine tient à la présence de nombreuses surfaces imperméables qui absorbent le rayonnement solaire et réchauffent l’environnement.