Double bénéfice: Comment les réfugiés peuvent contribuer au tournant énergétique

Henok Andemikael a aujourd’hui un poste fixe au sein de l’entreprise Helion et peut ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Il a fait ses débuts grâce au programme «Refugees go Solar+».

«Environ 7600 personnes travaillent actuellement dans cette branche et, d’ici 2050, elles seront plus de 28’000», explique Noah Heynen, CEO de l’entreprise énergétique Helion. Dans les années à venir, il faudra donc embaucher environ 1600 personnes chaque année, ce qui représente un énorme défi. À elle seule, la société Helion recrute actuellement jusqu’à 20 nouveaux collaborateurs par mois.

Des réfugiés comme installateurs

Mais toutes les personnes qui évoluent dans ce secteur ne doivent pas forcément être des spécialistes. Pour certains travaux, il suffit d’être habile de ses mains et d’avoir une formation de base. C’est là qu’intervient le programme d’intégration professionnelle «Refugees go Solar+», qui propose à des réfugiés d’aider à installer des panneaux solaires.

«Refugees go Solar+» a été lancé par les organisations à but non lucratif Root & Branch et Solafrica, avec l’aide de Swisssolar. Plusieurs entreprises du secteur de l’énergie y participent, comme 3S Solar Plus, Clevergie, ISP Electro Solutions et Helion.