L’ESPRIT OCCUPE: Comment maintenir la bonne humeur des enfants en voiture?

Lorsqu’on voyage avec des enfants, à quoi faut-il faire attention pour arriver à destination le plus détendu possible? Avez-vous quelques conseils de base?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA*:

Voyager avec des enfants peut non seulement mettre les nerfs des parents à l’épreuve, mais aussi exiger une bonne planification. Une bonne préparation facilite grandement les choses et fait du voyage une expérience, ce qu’il devrait être pour tout le monde, et non un test de résistance au stress qui s’achève une fois arrivés à destination.

À noter: pour les plus petits, les heures de trajet s’étirent tout particulièrement. D’où la question légendaire, posée juste après le départ: «On arrive quand?» C’est pourquoi, entre autres choses, il est important d’avoir un siège pour enfant confortable et adapté. En outre, un enfant mal installé dans un siège pour enfant, voire sans, est nettement plus vulnérable en cas de collision. En Suisse, les enfants de moins de 12 ans doivent s’asseoir dans un siège pour enfant spécial tant qu’ils mesurent moins de 150 centimètres. Il convient ici de veiller à la catégorie appropriée. Le groupe de coques 0+ est recommandé de 0 à 13 kilos, les sièges du groupe 1 entre 9 et 18 kilos et ceux du groupe 2/3 entre 15 et 36 kilos. Lors du montage, il faut veiller à ce que tout soit correctement positionné. N’utilisez que des sièges pour enfants conformes à la norme «ECE-R44» ou «R129», qui répondent ainsi aux critères de sécurité actuels.

Pour les jeux, veillez à ce qu’ils soient légers, car en cas de freinage brusque ou d’accident, ils peuvent devenir des projectiles dangereux. Markus Peter, UPSA

Même si vous n’en avez pas eu besoin lors de vos voyages précédents, il vaut la peine d’emporter un sac vomitoire et un médicament contre la nausée. Tout aussi important, bien sûr: avoir suffisamment de jeux et de matériel de lecture adapté à l’âge. Vous pouvez évidemment opter aussi pour des films et des livres audio, sans oublier les lecteurs, les supports et surtout les câbles de recharge ou les batteries externes nécessaires pour tenir jusqu’à votre destination. Pour les jeux, veillez à ce qu’ils soient légers, car en cas de freinage brusque ou d’accident, ils peuvent devenir des projectiles dangereux.

Il est recommandé de prévoir des pauses régulières à l’avance. Et même quand les arrêts sont brefs, ne laissez jamais les enfants dans la voiture, car les véhicules stationnés au soleil peuvent vite atteindre une chaleur dangereuse. L’augmentation rapide de la température est souvent sous-estimée. Avec une température extérieure de 20°C, la température ambiante dans la voiture dépasse les 46 degrés à partir de 60 minutes d’exposition au soleil. Cela peut être mortel pour les animaux et les jeunes enfants.

Lorsque vous remontez en voiture, veillez aussi à ce que le siège pour enfant noir n’ait pas trop chauffé pendant l’arrêt et qu’il ne présente pas un risque de brûlure. Markus Peter, UPSA

Par conséquent, lorsque vous remontez en voiture, veillez aussi à ce que le siège pour enfant noir n’ait pas trop chauffé pendant l’arrêt et qu’il ne présente pas un risque de brûlure. Le volant et le levier de vitesse chauffent eux aussi facilement et rapidement. Il est donc toujours conseillé d’aérer brièvement avant d’embarquer. Si vous utilisez la climatisation, veillez à ne pas trop refroidir l’intérieur, même si la tentation peut être grande en cas de forte chaleur. Ainsi, la différence entre l’intérieur et l’extérieur ne devrait pas excéder les six degrés. Autrement, vous arriverez à destination avec un rhume.

Les petits en-cas légers comme collation préservent la bonne humeur des enfants à l’arrière au même titre que les jeux. Prévoyez en outre deux litres environ de boisson par personne, surtout pour les voyages en été, l’eau étant l’option la plus appropriée. Cette dernière peut aussi servir à nettoyer les petits incidents. Dans de nombreux États membres de l’UE, il est obligatoire d’avoir une trousse de secours dans la voiture. Il convient de vérifier régulièrement qu’elle soit complète et que les dates de péremption des produits ne soient pas dépassées. Pour parer à toute éventualité, un constat d’accident européen et la carte verte d’assurance doivent impérativement se trouver dans votre véhicule lors d’un voyage à l’étranger.

En dépit du stress lié aux préparatifs, il est conseillé de prendre le volant reposé et, pour éviter une panne à l’étranger, de faire inspecter le véhicule avant le départ afin de déceler d’éventuels défauts. Un bref contrôle chez un garagiste de l’UPSA peut vous protéger des mauvaises surprises pendant les vacances. Le garagiste de l’UPSA connaît en outre l’équipement obligatoire des véhicules dans les différents pays européens – par exemple la trousse de secours mentionnée ci-dessus – et peut également vous le fournir directement. En plus de la vente, certains garagistes louent aussi des coffres de toit et d’autres accessoires de transport, afin que tous les bagages familiaux puissent être rangés en toute sécurité.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».