Politique : Comment Mario Draghi relance l’Italie

Misant sur une accélération des vaccinations, le chef du gouvernement italien a notamment programmé une réouverture progressive à partir du 26 avril des secteurs économiques sinistrés.

Il avait promis de sauver la zone euro «quoi qu’il en coûte» et applique désormais le même remède à l’Italie: Mario Draghi laisse filer le déficit public pour relancer une économie exsangue et investit des milliards d’euros dans les infrastructures.

Cinquante-sept projets à ressusciter

«Signal fort»

Des règles qui volent en éclat

La crise sanitaire a fait voler en éclats les règles européennes qui fixent un plafond de 3% du PIB pour le déficit et de 60% pour la dette. «Le pacte de stabilité européen n’a plus de sens, il a été conçu il y a 25 ans, mais depuis on a eu une crise financière en 2010 et la pandémie. La politique d’austérité s’est révélée un échec», juge Giuliano Noci.