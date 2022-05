PROBLÈME AU DEMARRAGE: Comment me prémunir contre une panne de batterie?

Question d’un lecteur de 20 minutes

L’ADAC allemand vient de publier ses statistiques sur les pannes et de constater que les batteries de démarrage déchargées constituent toujours la principale cause de panne de voiture. À quoi dois-je faire attention pour ne pas me trouver soudain en rade à cause d’une batterie à plat?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA*

Les statistiques des pannes de l’ADAC, le plus grand club automobile d’Europe, montrent chaque année que la batterie de démarrage est l’élément le plus souvent responsable de pannes de voiture. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un phénomène nouveau. Le problème est connu depuis le milieu des années 1960, lorsque de telles données ont été collectées pour la première fois. Pendant la pandémie de coronavirus, alors que de nombreuses personnes se déplaçaient moins du fait du télétravail, les pannes de batterie ont même été plus nombreuses, car les voitures n’étaient souvent pas ou très peu utilisées. En effet, une batterie de démarrage souffre moins de l’usure pendant la conduite que d’une éventuelle décharge profonde si elle n’est pas rechargée régulièrement.

Il n’est pas si simple de prodiguer des conseils pour éviter une panne de batterie, car il existe de multiples façons de recharger incorrectement sa batterie de démarrage ou de la décharger trop rapidement. Elles s’étendent d’une utilisation fréquente sur de courtes distances, de sorte que la batterie n’est pas suffisamment chargée en cours de route, à l’allumage accidentel de l’éclairage, en passant par des branchements de câbles rouillés ou desserrés. Une décharge peut aussi être due à une batterie déjà très vieillissante, dans laquelle les réactions chimiques de charge/décharge ne peuvent plus se produire que de manière limitée. Des problèmes de gestion du réseau de bord peuvent également être à l’origine de problèmes, par exemple si un appareil de commande ne passe pas en «mode veille» et si l’électronique de bord est ainsi constamment activée une fois le véhicule verrouillé. Certains de ces scénarios de pannes pourraient être évités avec une batterie de démarrage de plus grande dimension ou de meilleure qualité technologique, qui serait alors plus chère...

Les pannes sont plus fréquentes une fois que la batterie de démarrage a plus de sept ans. Markus Peter, UPSA

Sur des véhicules plus récents, les batteries sont généralement moins problématiques. Les pannes sont plus fréquentes une fois que la batterie de démarrage a plus de sept ans. Elle arrive alors à la fin de sa vie normale. Tout garagiste UPSA le sait et vous le signalera certainement en temps utile lors de la révision. Il dispose également des appareils de mesure appropriés pour délivrer des informations fiables sur l’état de la batterie. Il pourra également vous conseiller quant au remplacement de la batterie, car il est peu intéressant d’acheter la batterie la moins chère dans un magasin de bricolage. Les véhicules équipés de la fonction start-stop ont par exemple besoin d’une batterie de démarrage de meilleure qualité.

Passons maintenant aux conseils. Si vous disposez d’une prise électrique à proximité de votre place de parking, vous pourriez recharger occasionnellement votre batterie à l’aide d’un chargeur adapté doté d’une fonction d’entretien. Ce conseil est d’autant plus judicieux si vous savez à l’avance que vous n’aurez pas besoin de votre voiture pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises à votre retour de vacances.

La batterie fonctionne également mieux si elle et ses points de contact sont régulièrement débarrassés de la saleté qui s’accumule au fil du temps sur les batteries installées dans le compartiment moteur. Comme des courants de fuite peuvent en effet passer dans la saleté humide et décharger progressivement la batterie, les contacts et les branchements doivent être nettoyés périodiquement. Il ne faut pas non plus ignorer les premiers signes avant-coureurs. Si le moteur ne démarre que difficilement ou si des consommateurs électriques s’éteignent au démarrage, la batterie est défectueuse. Autre signe qui ne trompe pas: la réduction de l’intensité des feux de croisement peu après l’allumage du moteur.

La batterie fonctionne également mieux si elle et ses points de contact sont régulièrement débarrassés de la saleté qui s’accumule au fil du temps sur les batteries installées dans le compartiment moteur. Markus Peter, UPSA

Si une batterie doit être remplacée, la cause de sa défaillance doit toujours être déterminée, faute de quoi la voiture risque de rester immobilisée même si la batterie est neuve. Outre les possibilités déjà décrites, qui conduisent à une augmentation du courant de repos de la batterie ou à une décharge accélérée, un générateur défectueux qui ne charge pas suffisamment la batterie peut aussi expliquer la panne.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».