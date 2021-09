Football - Comment Murat Yakin apprivoise l’équipe de Suisse

Silvan Widmer: « Murat Yakin nous a d it sa volonté de faire de nous une équipe encore plus forte .» freshfocus

C’est un moment décisif que celui de la rencontre entre un nouveau sélectionneur et son équipe. Murat Yakin a préparé le terrain c es dernières semaines, en contactant plusieurs cadres, mais c’est ce lundi que le premier contact a eu lieu avec tous les internationaux ensemble à l’entraînement .

Et c’est ce mercredi soir déjà que le premier test a lieu sur la pelouse, avec ce match amical contre la Grèce , à Bâle (20 h 45) . Suivront deux rencontres capitales comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, le choc de dimanche contre l’Italie, toujours à Bâle, et le déplacement en Irlande du Nord (match mercredi prochain).

Bref, tout se joue en quelques jours, en quelques heures. Deux jours pour préparer le test grec. Trois de plus avant l’instant de vérité contre l’Italie championne d’Europe, cette Nazionale qui avait déclassé 3-0 la Suisse à l’Euro cet été.

Complicité et permission

Murat Yakin n’a pas le temps de faire des courbettes. Il est obligé d’entrer directement dans le vif du sujet. Comment cela s’est-il passé lundi lors du premier contact? Silvan Widmer, défenseur de la Suisse, l’explique. « Cela a commencé par une séance d’équipe, dit Widmer. Le sélectionneur a d’emblée souligné quels étaient les points importants à ses yeux. »

Silvan Widmer s’arrête. Sourit. Il n’en dit pas plus. On lui demande de préciser: quels points importants ? Le défenseur international sourit, regarde en direction de Yakin et lâche un «V ous devez demander ça au nouveau sélectionneur » . Là, une séquence dit déjà cette forme de complicité qu’un entraîneur doit avoir avec ses joueurs. Yakin regarde Widmer, lui renvoie son sourire, avec un léger mouvement de la tête, en forme d’approbation. Voire de permission, genre : «T u peux en parler » .

Alors Silvan Widmer reprend la parole, libéré. « Eh bien Murat Yakin nous a félicité s pour l’Euro, nous a dit que nous étions une équipe très forte, mais aussi sa volonté de faire de nous une équipe encore plus forte, lance le joueur. Il a évoqué quelques points essentiels pour lui. Notamment la défense préventive. Et le souci de trouver plus de profondeur dans le jeu. »

Il y a quelques bouleversements dans l’air. De quoi déstabiliser une équipe assise sur des certitudes solides, celles qui ont mené la Suisse de Petkovic à éliminer la France en huitièmes de finale de l’Euro, pour tomber en quart de finale contre l’Espagne avec le c œ u r haut et les armes à la main?

Pas de souci d’adaptation

« Nous sommes des internationaux, nous avons, en club comme avec la Suisse, l’habitude de la flexibilité, tranche Widmer. Nous nous sommes déjà adaptés, dans le passé récent, en passant de trois à quatre derrière. Nous savons tous le faire. À la fin, c ela reste du football et il s’agit toujours de donner le meilleur de soi pour être performant. Que cela soit à trois ou à quatre défenseurs par exemple. Personnellement, cela ne me pose aucun problème. »