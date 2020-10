Comment ne pas se faire arnaquer sur le marché de l’occasion automobile?

En Suisse, le marché de l’occasion est en plein essor. Chaque année, près de 850’000 véhicules en moyenne changent de main dans le pays. Mais pour que la voiture de rêve ne se transforme pas en cauchemar, Giancarlo Sanapo, directeur de la concession automobile Autowelt24 à Dietlikon, a quelques conseils à partager.

À quoi reconnaît-on un bon vendeur de véhicules d’occasion?

«Lors de la visite chez un concessionnaire de véhicules d’occasion, il faut à tout prix veiller à la propreté et à l’ordre des lieux. La zone d’exposition doit être propre, tout comme les véhicules, qui doivent également être bien garés, ravitaillés en carburant et correctement étiquetés. Idéalement, ils doivent être classés par segment. Un bon vendeur d’occasion offre à ses clients un package complet et une totale transparence.»

À quoi faut-il prêter particulièrement attention lorsqu’on achète un véhicule d’occasion?

«Jetez un coup d’œil dans le carnet d’entretien. S’il est complet, on peut être sûr que le véhicule a bénéficié d’un entretien régulier et qu’il est en bon état de marche.»

Comment le profane peut-il savoir si la voiture de rêve tiendra ses promesses?

«Analysez le véhicule sous tous ses angles – à l’extérieur comme à l’intérieur. Vérifiez les contours, les irrégularités et la peinture. Les quatre pneus doivent être en bon état et de la même marque. À l’intérieur, vérifiez impérativement les sièges et les coutures, ainsi que les poignées de portes, le volant, les leviers et autres boutons. Veillez à ce que rien ne soit effiloché, usé ou décollé. Faites tourner le moteur pendant quelques minutes et vérifiez que la climatisation fonctionne et ne dégage pas d’odeur. Les fenêtres peuvent-elles être ouvertes et fermées sans problème? Vérifiez également que le système d’infodivertissement, y compris la navigation, fonctionne. Surtout, assurez-vous qu’aucun voyant lumineux ne s’allume.»

Est-il important de jeter un coup d’œil au moteur et sous le véhicule?

«Il est important de jeter un coup d’œil sous le capot pour vérifier la propreté, même s’il faut souligner que sur les véhicules modernes, on ne voit plus grand-chose, étant donné que le moteur et le bas de caisse sont souvent recouverts et garnis d’une housse. Dans ce cas, il est d’autant plus important que le carnet d’entretien soit complété.»

Faut-il essayer la voiture de ses rêves?

«Absolument. Le client doit prendre tout le temps nécessaire et cela inclut un essai de conduite. Si le vendeur fait pression ou montre des signes d’énervement, laissez tomber! En raison de la pandémie actuelle du Covid-19, il convient de s’assurer au préalable que le véhicule a été nettoyé et désinfecté à fond avant de l’essayer. La désinfection entraînant des frais supplémentaires à la charge du vendeur, certains facturent actuellement l’essai de conduite. Mais cette somme est déduite du prix d’achat.»

Quelle est l’importance des extensions de garantie?

«Il est important pour un bon vendeur que son client se sente rassuré. Il fera donc en sorte d’attirer son attention sur la garantie en cours ou sur les possibilités d’extension de garantie. Selon la marque automobile, les garanties d’usine s’étendent aujourd’hui sur une période pouvant aller jusqu’à sept ans, et peuvent inclure des services gratuits jusqu’à 150’000 km. En fonction du véhicule, une extension de garantie ou la conclusion d’une garantie d’usine équivalente peut s’avérer utile, car elles garantissent au client la couverture d’éventuels problèmes techniques majeurs.»

Est-il vrai qu’il vaut mieux renoncer aux véhicules d’occasion de plus de 120’000 km?

«Non, on ne peut pas dire cela. Un véhicule qui a été bien entretenu peut encore être bon, même avec 120’000 km au compteur. Le fait est que les constructeurs automobiles d’aujourd’hui ne fabriquent plus des voitures faites pour durer éternellement.»

Vaut-il mieux acheter un véhicule d’occasion chez un privé?

«On trouve de bonnes occasions chez certains privés. Toutefois, l’achat auprès d’un concessionnaire présente l’avantage de vous garantir que le véhicule est en état de marche et a été contrôlé. Un concessionnaire offre également des services supplémentaires, tels que des extensions de garantie ou des jeux de pneus.»

Le client doit-il marchander le prix avec le concessionnaire?

«Le marché de l’automobile subit une forte pression des prix et il va de soi que le concessionnaire veut aussi gagner sa vie. Un bon concessionnaire positionnera ses véhicules sur le marché de sorte à ce qu’ils soient bon marché et qu’ils offrent un bon rapport qualité-prix. Le client doit se méfier à la fois des prix exorbitants et des prix excessivement bas. Il est important que le concessionnaire soit totalement transparent au niveau du calcul du prix. Le client doit faire particulièrement attention aux frais cachés qui viennent s’ajouter au prix de vente.»

À quoi faut-il être vigilant avec un véhicule électrique d’occasion?

«Les voitures électriques ont l’avantage de comporter moins de pièces d’usure susceptibles d’être détériorées. En ce qui concerne les véhicules électriques, il convient surtout de s’assurer que la garantie du fabricant sur la batterie est toujours valable et de voir jusqu’à quelle date elle court. Sur une voiture électrique, la batterie est l’élément le plus coûteux. Si la garantie du fabricant expire, il faut absolument souscrire une extension de garantie pour la batterie auprès d’un fournisseur tiers. Pour le reste, les mêmes points s’appliquent lors de l’inspection du véhicule que pour une voiture avec un moteur à combustion.»