Comment obtenir l’indemnisation de télétravail?

En raison du coronavirus, de nombreuses entreprises ont, du jour au lendemain, eu recours au télétravail. Or, selon une étude réalisée par la société Jobchannel, seulement 1% des emplois proposés offrent la possibilité de travailler à domicile. En parallèle, près de trois quarts de Suisses se disent favorables au télétravail, même après la crise du coronavirus. C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé par la Haute École spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW) et de la Haute École zurichoise des sciences appliquées (ZHAW). D’après Michel Ganouchi, expert en ressources humaines, il n’y a rien d’étonnant à cela. «Pendant la crise, de nombreux salariés ont appris à travailler de chez eux et ont constaté les avantages que cela représentait», dit-il. D’après lui, de nombreuses personnes sont plus efficaces et plus productives en télétravail. «Évidemment, il y a aussi des gens qui ont du mal avec le télétravail», ajoute t-il. Travailler de chez soi en présence d’enfants à qui il faut faire la classe peut être compliqué. Par ailleurs, certaines personnes n’ont pas le matériel technique nécessaire chez elles. «Une fois la question de l’équipement et de l’organisation réglée, on remarque rapidement qu’en faisant du télétravail, il reste plus de temps libre étant donné qu’on gagne en temps de transport.»