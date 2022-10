5 conseils de professionnel: Comment obtenir une licence de pilote automobile

Pour participer à des courses automobiles, il faut non seulement du talent, de la persévérance et de l’ambition, mais aussi une licence de pilote automobile. En tant qu’instructeur, le pilote de course Fredy Barth connaît les façons de l’obtenir.

De même que de nombreux chemins mènent à Rome, il existe de nombreuses façons de devenir pilote automobile professionnel en Suisse et de ne plus se limiter à quelques tours de circuit pour le plaisir. Mais avant de pouvoir se mettre au volant d’un bolide pour prendre part à des courses officielles et de pouvoir prétendre à plus qu’à la gloire et à la célébrité, il faut une licence de pilote automobile. Et il n’en existe pas qu’une, mais plusieurs: locale, régionale, nationale et internationale. L’instructeur Fredy Barth est là pour nous donner quelques conseils pour éviter de s’y perdre.

Il y a un certain nombre de caps à passer avant de devenir pilote de course automobile. McLaren

1. S’adresser en premier lieu à Auto-Sport-Suisse (ASS)

En Suisse, le premier endroit où s’adresser pour obtenir la licence nationale est l’Auto Sport Suisse (ASS). Deux fois par an, cette association propose des formations en vue de l’obtention de la licence de pilote de course ou, plus exactement, en vue de se qualifier pour prétendre à une licence. Celle-ci doit, en effet, être renouvelée tous les ans. Chaque année, entre 100 et 200 Suisses y participent, y compris les participants qui viennent pour renouveler leur licence ou rafraîchir leurs connaissances.

En Suisse, il est possible de suivre une formation auprès de l’ASS en vue de demander une licence. McLaren

2. Obtenir sa licence par la biais d’une qualification individuelle

Une autre solution est la qualification individuelle. Si, par manque de temps, vous n’avez pas pu assister aux deux cours proposés par l’ASS, vous pouvez vous qualifier de cette manière. Dans ce cas, le choix des dates et des instructeurs est nettement plus vaste. En Suisse, il existe de nombreux prestataires qui préparent les candidat(e)s à la licence de pilote d’automobiles. «Une liste avec les différentes façons de passer la licence se trouve sur le site de l’ASS», précise Fredy Barth. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course organise des événements autour du sport automobile et accompagne, en tant qu’instructeur, les candidats souhaitant obtenir une licence.

Que ce soit en participant à des cours ou au niveau individuel, il existe différentes façons de prétendre à une licence de pilote en Suisse. McLaren

3. Prouver ses compétences

Une autre manière d’obtenir sa licence est de la décrocher en réalisant des résultats en karting, en slalom et en course de côte. Dans ce cas, il est toutefois judicieux de commencer dès le plus jeune âge.

Une fois toutes le conditions remplies et une fois que vous avez suivi tous les cours et obtenus des résultats, il faut passer des examens théorique et pratique. «Le but, ici, n’est pas de montrer que l’on sait rouler vite», précise Fredy Barth. L’accent est davantage mis sur la compréhension de la dynamique de conduite et de la sécurité. «En définitive, en tant que titulaire d’une licence de pilote automobile suisse, on est aussi l’ambassadeur ou l’ambassadrice du sport automobile suisse à l’étranger», souligne-t-il.

Il n’y a pas que la vitesse qui compte; il faut aussi acquérir des connaissances en matière de dynamique de conduite et de sécurité. McLaren

4. Contrôler sa forme physique et ses connaissances

Avant l’examen théorique, il convient de réviser ses connaissances, notamment en ce qui concerne la signification des différents drapeaux ou la bonne position assise dans une voiture de course. Avant de passer à l’examen pratique, il faut au préalable passer une visite médicale. Pour la partie pratique, il est important de savoir que «ce n’est pas seulement le temps qui compte, mais aussi le fait de respecter les règles de la FIA et le Gentlemen’s Agreement entre pilotes», comme le souligne Fredy Barth.

La théorie est tout aussi importante que la pratique pour obtenir sa licence de pilote de course. McLaren

