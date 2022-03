Covid-19 - Comment organiser ses vacances à Bali ou à l’île Maurice?

Les vacances ont été compromises, ces deux dernières années. De nombreux pays ont fermé leurs frontières aux touristes à cause de la crise sanitaire. On voit enfin poindre la lumière au bout du tunnel. Peu à peu, certaines destinations de l’océan Indien assouplissent leurs conditions d’entrée et accueillent à nouveau les voyageurs.

Les règles peuvent changer en permanence. Il est donc conseillé de se renseigner sur les conditions actuelles avant de planifier un voyage. Celles-ci sont disponibles, pour chaque pays, sur le site officiel pour la promotion du tourisme. Les compagnies aériennes et les agences de voyages peuvent aussi fournir ces informations.

Bali

La balançoire: une façon originale de profiter de la vue à Bali. Pexels/Artem Beliaikin

Pour les voyageurs vaccinés: sur l’île indonésienne de Bali, les voyageurs vaccinés (deux doses) sont admis depuis le 7 mars. Au total, trois tests PCR doivent être effectués. Le premier 48 heures avant l’embarquement, un second le jour de l’arrivée et le dernier le troisième jour à Bali. Une réservation d’hôtel pour au moins trois nuits doit être présentée à l’entrée. Les voyageurs en provenance de Suisse doivent également demander un visa pour entrer dans le pays.

Inde

Les majestueux palais en Inde. Pexels/Jeswin Thomas

Pour les voyageurs vaccinés: à compter du 27 mars, les voyages aériens internationaux devraient reprendre complètement. Les touristes entièrement vaccinés ou guéris peuvent visiter le pays.

Pour les voyageurs non vaccinés: toute personne non vaccinée doit présenter, à son entrée, un test PCR négatif datant de moins de 72 heures.

Obligatoire pour tous: il faut remplir un formulaire sur son état de santé 72 heures avant l’entrée. Des documents tels que le passeport et une preuve de vaccination ou le résultat d’un test doivent être fournis.

Maurice

L’île Maurice: ses plages et sa végétation luxuriante. Pexels/Michal Marek

Pour les voyageurs vaccinés: ce paradis de l’océan Indien attire les voyageurs avec ses plages de rêve et l’assouplissement des règles d’entrée. Jusqu’à présent, les visiteurs devaient présenter un test PCR négatif. Depuis le 12 mars, un test antigénique suffit. Les voyageurs vaccinés sont libres sur place s’ils sont négatifs.

Pour les voyageurs non vaccinés: les personnes non vaccinées doivent s’isoler dans l’hébergement de leur choix pendant 7 jours. Après cela, aucun autre test n’est nécessaire pour pouvoir se déplacer librement sur l’île.

Obligatoire pour tous: il faut remplir formulaire sur son état de santé. Une assurance maladie Covid-19 est obligatoire.

Seychelles

Les eaux turquoise des Seychelles. Pexels/Holger Wulschlaeger

Pour les voyageurs vaccinés: Depuis le 15 mars, les voyageurs entièrement vaccinés ou guéris ne sont plus tenus de présenter un test PCR pour entrer aux Seychelles. Toutefois, les points suivants doivent être respectés. La dernière dose ne doit pas avoir été faite plus de 6 mois auparavant et la vaccination de rappel est également obligatoire. Deux doses de vaccin suffisent pour les voyageurs âgés de 12 à 18 ans.

Pour les voyageurs non vaccinés: les voyageurs non vaccinés ont le choix entre un test PCR ou antigénique. Le premier doit être fait dans les 72 heures avant le départ, le second dans les 24 heures avant le départ.

À noter: toute personne qui a été infectée par le Covid-19 entre 2 et 12 semaines avant le voyage et qui peut le prouver avec une confirmation d’un médecin est considérée comme récemment guérie. Les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans n’ont pas à présenter de test.